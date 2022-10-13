«Видеть людей во всех — единственный путь в будущее»

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13.10.2022, 19:25, Разное
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Адвокат Мария Эйсмонт — про дела о фейках и дискредитации, о жестокости силовиков и несправедливых приговорах.

Ирина Воробьева взяла интервью у Марии Эйсмонт. Мария Эйсмонт — адвокат, а в прошлом журналист. Смотрите новый выпуск, чтобы узнать, как работают статьи про фейки и дискредитацию, как сейчас проходят судебные дела и как теория «малых дел» рухнула 24 февраля.

Источник: Новая газета


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