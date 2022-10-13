 

Король Карл III не вычеркнул из жизни принца Гарри и Меган Маркл – вот доказательство

13.10.2022, 19:20, Разное
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Король Великобритании Карл III впервые встретился с премьер-министром страны Лиз Трасс – подобные аудиенции будут проходить каждую неделю. Также Его Величество в тот же день встретился с королем и королевой Малайзии.

Но в сети все обсуждают не сами встречи, а где они проходили – это была одна из комнат Букингемского дворца, но она не была похожа на ту, где при жизни принимала политиков Елизавета II. Некоторые предположили, что это кабинет короля. На видео поклонники королевской семьи рассмотрели коллекцию фотографий, которую по распоряжению нового короля Великобритании расставили по столам и комодам. 

В частности, там есть портрет со свадьбы его младшего сына принца Гарри и Меган Маркл, на котором позируют молодожены, Елизавета II, Чарльз с Камиллой, Уильям с Кейт и мама Меган – Дория Рэгланд. Также можно увидеть портрет королевы и ее наследников – Чарльза, Уильяма и Джорджа – и фото Чарльза и Камиллы с их собаками. Напомним, в 2017 году чета взята из приюта двух джек-рассел-терьеров по кличке Бет и Блюбелл.

Многие посчитали, что наличие свадебного портрета Меган и Гарри на видном месте – хороший знак, и отношения отца и сына еще не до конца испорчены.


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