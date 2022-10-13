5 причин посмотреть сериал “Союз Спасения. Время Гнева” с Матвеевым, Прилучным и 25 звездами российского кино

Звездный кастинг – более 25 селебрити

Первое, что бросается в глаза с постеров и афиш “Союза Спасения. Времени Гнева” – это фамилии самых популярных актеров российского кино, которых создатели собрали в одном проекте, что бывает крайне редко в таком количестве. Авторы сериала Никита Высоцкий и Илья Лебедев не скрывают, что задача свести графики Леонида Бичевина и Максима Матвеева, Софьи Эрнст и Ингеборги Дапкунайте, Романа Мадянова и Александра Домогарова была архисложной, однако игра стоила свеч – эти актеры настолько профессиональны, что работа с ними была интересной и лишенной капризов. Наоборот, звездные актеры были настолько требовательны к своим ролям, что порой сценаристам приходилось дорабатывать и улучшать их реплики прямо во время съемочного процесса. Кастинг проекта насчитывает более ста персонажей, из них более 30 звезд российского кино с Леонидом Бичевиным, Максимом Матвеевым, Павлом Прилучным, Антоном Шагиным, Иваном Янковским, Александром Домогаровым, Софьей Эрнст в главных ролях.

Баланс исторического и художественного

“Союз Спасения. Время Гнева” – не биографическая, а художественная картина, которая при этом базируется на исторических событиях. Авторам было важно представить зрителю художественную правду в драматической оболочке. Несмотря на это, к работе над сериалом были привлечены консультанты – например, историк Оксана Киянская, главный специалист по декабристам в России. Кроме того, консультанты были привлечены и к художественной проработке восстановления видов Петербурга, который в сериале покажут именно таким, каким ее застали декабристы.

Первоклассная графика

Как мы уже упомянули, проект снимали в множестве локаций, однако не забыли авторы сериала и о графике, которая приходит на помощь тогда, когда важно масштабно показать исторические локации, передать зрителю реалистичное впечатление, без жертв качеством. В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями: 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных кадра, где Санкт-Петербург времен декабристов восстановлен в полном соответствии с сохранившимися документами эпохи.

Никто не видел такого Петербурга, который мы сделали в сериале, – говорит один из режиссеров проекта Илья Лебедев. – Например, Сенатская площадь – сейчас ее в прежнем виде нет, и мы ее восстановили по картинам с помощью консультантов, разработали и отрисовали 3D-модель. Мы обсуждали детально, кто где стоял, какие полки откуда шли. Поэтому мы сами в какой-то степени были историками.

Объемная картина XIX века

Несмотря на то, что на первый план в сериале выведены личные истории декабристов и рассказ о том, какими они были личностями, “Союз Спасения. Время Гнева” не забывает о контексте времени и делает попытку показать зрителям, каким в целом было начало XIX века, что нравилось и волновало современников.

Мы ввели множество линий, событий, которых не было в фильме “Союз Спасения”. У нас есть, например, эпизод, в котором играется спектакль по трагедии Шекспира, и я хотел бы верить, что благодаря таким вещам сериал обретает другие смыслы и объемное звучание, – говорит сценарист Никита Высоцкий.

В целом в сериале показана красивая и завораживающая эпоха XIX века с великолепными дворцами и историческими зданиями.

Обширная география съемок

“Союз Спасения. Время Гнева” – проект живой и масштабный, потому что его съемки лишь частично проходили в павильонах, остальное – натура. Чтобы показать зрителям мир глазами декабристов, создатели сериала съездили в экспедиции в Ростов и Псков; в Твери снимали Варшаву. Конечно же, не обошлось без съемок в имперских интерьерах Петербурга – например, команде сериала удалось добиться разрешения на съемки в музее Державина на Набережной Фонтанки. Правда, для этих съемок мебель и прочие детали интерьера группе пришлось взять свою, чтобы не повредить исторические экспонаты. Практически весь проект был снят в экспедиции – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков, Подмосковье.

Первые серии масштабного исторического проекта доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.