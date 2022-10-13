Эксперт Кашин объяснил, почему приезд украинских политиков на Тайвань может оказаться выгодным для России

Появление депутатов Верховной рады на острове дополнительно испортит отношения Украины и Китая. Впрочем, Киев давно уже начал конфликтовать с Пекином, следуя в фарватере политики США. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Ранее стало известно, что делегация украинского парламента прибудет на остров Тайвань, который КНР считает своей провинцией.

«Визит украинских депутатов в Тайбэй может привести к долгосрочному охлаждению в отношениях Киева и Пекина и одновременно дать позитивные последствия для наших торговых связей с Китаем, – как минимум, для российских сельхозпроизводителей и производителей химической продукции», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его мнению, российский бизнес может заместить те рыночные ниши, которые возникнут на внутреннем рынке КНР в случае ухода украинских конкурентов.

Как сообщило Международное радио Тайваня, в конце октября группа депутатов Верховной рады Украины посетит Тайбэй – для участия в форуме мировых демократических движений. В группу, в частности, войдет депутат Юлия Клименко. В августе украинские законодатели учредили межпарламентскую группу по развитию связей с Тайванем, возглавил которую председатель международного комитета Рады Александр Мережко.

Пекин крайне негативно воспринимает любые визиты зарубежных политиков на Тайвань. После того, как в августе остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, отношения Пекина и Вашингтона заметно осложнились. Китай считает Тайвань своей провинцией и подобные визиты расценивает как нарушение принципа «одного Китая».

Кашин напомнил, что после начала российской спецоперации украинские официальные лица раскритиковали Пекин, который «отказался от какого-либо осуждения России» и продолжил в полном объеме сотрудничать с Москвой в сфере экономики. Тайвань, напротив, начал поставлять Украине квадрокоптеры, приспособленные для сбрасывания бомб, сообщали некоторые СМИ. «В последние месяцы отношения Пекина и Киева охлаждались. Поэтому визит украинских депутатов в Тайбэй – логичное развитие событий. Украина идет в русле политики ключевых партнеров США в Восточной Европе, например, Литвы и Чехии, которые тоже начали активно развивать связи с островом» – отметил эксперт.

По его словам, до официального признания Тайваня Украина не дойдет, «потому что КНР – постоянный член Совбеза с правом вето, но по тайваньской проблеме Киев уже совершает шаги в неприятном для Пекина направлении».

Раньше Киев очень хорошо относился к КНР, «придавая этим отношениям приоритетное значение». При президенте Викторе Януковиче отношения были повышены до уровня стратегического партнерства.

«Постмайданное правительство тоже не отказывалось от приоритетного партнерства с Китаем, потому что между сторонами не было никаких противоречий. КНР была вторым после Евросоюза рынком для украинской сельскохозяйственной продукции. Также происходило сотрудничество в военно-технической и образовательной сферах. Все испортилось в 2019 году, когда американо-китайские отношения окончательно перешли в фазу конфронтации. Тогда же у китайцев начали «сыпаться» отношения с Польшей, Литвой, Чехией и Грузией. Этот тренд затронул и Украину. Конфликты великих держав заставляют Киев идти по такому пути, хотя он и теряет очень важный для себя рынок», – подытожил эксперт.

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