Представитель МИД России Захарова задала три неудобных вопроса главе Минобороны Дании

После заявления министра обороны Дании Мортена Бедскова о затруднениях расследования на «Северных потоках» из-за снарядов Второй мировой, у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой возникли к нему вопросы.

Она спросила министра, не мешали ли снаряды времен Второй мировой войны, якобы находящиеся на дне Балтийского моря, прокладке газопровода. Также попросила его объяснить появление в 2015 году под трубой «Северного потока – 1» снаряда НАТО, написала она в своем Telegram-канале.

Еще один вопрос касался того, знает ли министр обороны, что в подмосковных лесах продолжают находить снаряды времен Второй мировой, что не мешает строить дома и дороги.

Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, «затрудняют расследование» ЧП на «Северных потоках».

В четверг МИД РФ высказало недоумение послам Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия официальной реакции на обращение премьер-министра РФ Михаила Мишустина к руководству этих стран по поводу привлечения представителей ведомств РФ и Газпрома к расследованию диверсий на «Северных потоках».

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