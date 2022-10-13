 

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что правительство России поможет жителям Херсонской области выехать другие регионы страны

13.10.2022, 18:39, Новости дня
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Правительство РФ поможет жителям Херсонской области уехать в другие регионы, обеспечит их бесплатным жильем и всем необходимым, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Решение было принято в связи с обращением врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Как отметил Хуснуллин в своем видеообращении в Telegram-канале, все уехавшие в другие регионы жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием, а также всем необходимым, а тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

Вице-премьер также отметил, что главам регионов поручили оказать необходимую помощь пожелавшим переехать жителям Херсонской области.

Ранее в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился в своем Telegram-канале к руководству РФ с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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