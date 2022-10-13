«Как же хорошо»: Антон Красовский прокомментировал фото Пугачёвой и Земфиры

Антон Красовский прокомментировал совместное фото Аллы Пугачёвой и Земфиры. «Как же хорошо», – написал журналист, радуясь, что больше не увидит и не услышит творчество артисток.

На днях в Израиле прошел концерт российской рок-певицы Земфиры Рамазановой. Мероприятие посетила и Алла Пугачева, недавно покинувшая Россию и переехавшая на Святую землю. Воспользовавшись моментом, две звезды встретились и сделали совместное фото. Снимок вызвал ажиотаж в РФ и вызвал бурное обсуждение, к которому присоединился и журналист Антон Красовский.

Репортер считает замечательным то, что легендарные эстрадная и рок-певицы больше не живут в России. Обе артистки не поддержали инициативы властей страны, предпочтя поменять даже место проживания. Более того, за неоднократные высказывания супруга Аллы Борисовны Максима Галкина против действий российской армии он был внесен Минюстом в реестр иноагентов, как лицо, получающее финансирование из-за границы. При этом сама Примадонна долгое время не высказывала открыто свое мнение. 46-летняя Земфира уже в феврале выступила с осуждением спецоперации.

Публикуя кадр с Земфирой у себя на странице в одной из соцсетей, Примадонна прокомментировала их встречу обильными дифирамбами. Алла Борисовна назвала свою младшую коллегу «как ребенок, ранимой, но несгибаемой», «личностью» и «талантом». Напомним, вместе с Ренатой Литвиновой исполнительница хитов «Пьяный мачо» и «Хочешь» покинули территорию РФ сразу после усложнения геополитической ситуации. У них, как оказалось, есть недвижимость во Франции, Пугачева же вместе с Галкиным, несмотря на наличие жилья в Латвии, отправились в Израиль, арендовав там виллу. Как сообщали ранее СМИ, замок в поселке Грязь Пугачева и Галкин выставили на продажу.