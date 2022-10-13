В Щербинке благоустроили территорию городской больницы

Разработчики проекта благоустройства учитывали, что через территорию больницы проходят маршруты местных жителей к магазинам и остановкам общественного транспорта. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

Также перед специалистами стояла задача уменьшить шумовое воздействие от расположенной рядом проезжей части. Благоустройство сделало территорию Щербинской больницы уютным местом для отдыха и прогулок.

Там обустроили пешеходные дорожки, установили детскую и спортивную площадку с тренажерами, скамейки с качелями и навесами от дождя. Кроме того, организованы удобные подъезды к медицинскому учреждению, проведено дополнительное озеленение территории.

Специалисты обновили 18 тысяч квадратных метров газона. Высажено около двух тысяч деревьев и кустарников.

“Благоустройство позволило создать вокруг больницы общественное пространство, в котором комфортно и пациентам, и сотрудникам, и местным жителям”, – отметил глава столичного Депздрава.

Территорию больницы разделили на функциональные зоны. Там появилась площадка “Московское долголетие”, сцена для проведения мероприятий и даже площадка для стритбола, сообщается на портале mos.ru.

Напомним, что в Москве продолжается масштабная программа реконструкции поликлиник. Она включает обустройство прилегающих территорий. Однако акцент сделан на зданиях медицинских учреждений.

В программу входит более 200 поликлиник – половина столичного амбулаторного фонда. Многие из этих зданий построены более полувека назад. В настоящий момент реконструировано 66 объектов.

Обновленные поликлиники работают по новому московскому стандарту. Там организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Кабинеты врачей расположены так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Помещения для медицинских работников оснащают эргономичной мебелью, для них создаются уютные комнаты отдыха.

Комфортные условия создаются и для пациентов. Они ожидают приема врача в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.

Обновленные поликлиники получили уже более 500 единиц медицинского оборудования: аппараты КТ, рентгена, МРТ и многое другое. Технику закупают с заранее фиксированными сроками, чтобы привезти ее непосредственно к открытию медучреждения.