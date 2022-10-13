 

В Рязановском завершено строительство детского сада на 275 мест

13.10.2022, 18:10, Разное
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В феврале прошлого года мэром Москвы Сергеем Собяниным был утвержден механизм обеспечения жителей столицы объектами социальный, инженерной и транспортной инфраструктуры. С девелоперами заключаются договоры участия в развитии и благоустройстве районов города. То есть застройщики создают, а потом передают городу сооружения в рамках проектов строительства жилья.

Недавно в поселении Рязановское (Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО)) завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 275 воспитанников. Объект в ЖК “Алхимово” возвели за счет инвестора. Вскоре здание дошкольного учреждение перейдет на баланс города. Появится 43 рабочих места.

В построенном детском саду может быть до 11 групп детей от трех до семи лет. Для каждой группы предусмотрены помещения с игровой, спальней, буфетом и раздевалкой. Кроме того, в детском саду есть кабинеты для занятий музыкой и физической культурой, медицинский кабинет и пищеблок.

“Мосгосстройнадзор по итогам проверки выдал заключение о соответствии построенного проекта проектной документации, и теперь застройщик может готовить документы на ввод объекта в эксплуатацию”, – сообщили в пресс-службе комитета.

Территория детского сада огорожена. На ней уже сделали прогулочные площадки с теневыми навесами и игровым оборудованием. Есть спортивная зона для занятий физкультурой. Пешеходные дорожки покрыты твердыми материалами, не допускающими скольжение.

Детский сад смогут беспрепятственно посещать маломобильные граждане, поскольку здание находится на уровне тротуара, а в самом здании есть лифты и специальные санузлы.

“Сейчас в ЖК “Алхимово” введены в эксплуатацию пять жилых домов более чем на две тысячи квартир, завершается строительство двух корпусов второй очереди, а также возводятся корпуса третьей очереди”, – рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова

В ближайшем будущем девелопер передаст городу школу, рассчитанную на 1,2 тысячи учеников, и два детских сада на 200 и 250 мест.


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