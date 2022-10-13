 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в винтажном Chanel посетили лондонский Олимпийский парк

13.10.2022, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые продолжают исполнять свои привычные королевские обязанности уже в новом статусе Уэльских, посетили независимую благотворительную организацию, которая занимается укреплением наследия Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Лондоне в 2012 году. Фонд расположен в Олимпийском парке королевы Елизаветы и обучает новое поколение профессиональных тренеров в разных видах спорта.  

Принцесса Кейт, как обычно, тщательно подошла к выбору образа для очередного мероприятия. Она надела твидовый блейзер благородного синего цвета с крупными золотыми пуговицами (это винтажный Chanel из коллекции 1995 года) и элегантные темно-синие расклешенные брюки, а завершила ансамбль подвеской в тон, серебряными серьгами-кольцами и помадой максимально натурального розового оттенка. 

Отметим, что на днях Кейт и Уильям дебютировали в новом статусе Уэльских на ведущей радиостанции Великобритании BBC Radio 1, в эфире которой Кейт появилась в своем любимом белом блейзере Zara. 

Напомним, что на прошлой неделе Кейт подверглась нападкам противников монархии в столице Ирландии Белфасте. В те же дни Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет монархов, на котором Уэльские позируют вместе с новопровозглашенным королем Карлом III и его супругой, королевой-консортом Камиллой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Китай активно соперничает с США в освоении космоса

15.06.22 / Мнение: Тонкости пропаганды

22.09.21 / Умеют запустить свои часы в обратном направлении: 4 знака зодиака становятся с возрастом красивее не только телом, но и душой

08.10.20 / Как Муссолини пытался установить контакт с инопланетянами

27.04.21 / Принц Уильям и принц Гарри пришли к важному соглашению ради принцессы Дианы

24.11.21 / Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть картофель

13.07.21 / Не в настроении: Летиция Каста и Луи Гаррель на премьере фильма BAC Nord в Каннах

05.03.22 / Уникальное явление попало на видео: Снежный барс приблизился к людям

12.04.22 / Мнение: Путин о целях и сроках операции на Украине

09.08.22 / Немного хуже, чем испачканные наволочки: забитые поры, поврежденные клетки и другие последствия сна с макияжем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика