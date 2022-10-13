Принц Уильям и Кейт Миддлтон в винтажном Chanel посетили лондонский Олимпийский парк

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые продолжают исполнять свои привычные королевские обязанности уже в новом статусе Уэльских, посетили независимую благотворительную организацию, которая занимается укреплением наследия Олимпийских и Паралимпийских игр, прошедших в Лондоне в 2012 году. Фонд расположен в Олимпийском парке королевы Елизаветы и обучает новое поколение профессиональных тренеров в разных видах спорта.

Принцесса Кейт, как обычно, тщательно подошла к выбору образа для очередного мероприятия. Она надела твидовый блейзер благородного синего цвета с крупными золотыми пуговицами (это винтажный Chanel из коллекции 1995 года) и элегантные темно-синие расклешенные брюки, а завершила ансамбль подвеской в тон, серебряными серьгами-кольцами и помадой максимально натурального розового оттенка.

Отметим, что на днях Кейт и Уильям дебютировали в новом статусе Уэльских на ведущей радиостанции Великобритании BBC Radio 1, в эфире которой Кейт появилась в своем любимом белом блейзере Zara.

Напомним, что на прошлой неделе Кейт подверглась нападкам противников монархии в столице Ирландии Белфасте. В те же дни Букингемский дворец опубликовал новый официальный портрет монархов, на котором Уэльские позируют вместе с новопровозглашенным королем Карлом III и его супругой, королевой-консортом Камиллой.