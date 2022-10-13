Тур по итальянской вилле Шер в Малибу, которую она продает за 85 миллионов долларов

76-летняя поп-икона Шер выставила на продажу виллу в итальянском стиле на побережье Тихого океана в Малибу спустя три десятилетия после покупки недвижимости. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. В 1989 году певица приобрела дом за 2,95 миллиона долларов и теперь подает его за нескромные 85 миллионов.

В электронном письме WSJ Шер вспомнила теплые моменты, проведенные в особняке, в том числе “интимные ужины в семейной столовой” и “вечеринки в палатках на внутреннем дворе у бассейна”.

Из каждой комнаты открывается вид на океан, – написала звезда.

Помимо бассейна с панорамным видом на территории виллы расположены гостевой домик, теннисный корт, фонтан в мавританском стиле и пальмовый сад, насчитывающий до 40 деревьев. В распоряжение нового владельца также попадут семь спален, несколько ванных, одна из которых выполнена в стиле хаммама, и гардеробных, а также зал для медитации, домашний кинотеатр и комната с климат-контролем, в которой в свое время хранилось до сотни культовых париков Шер.

Шер прославилась в 70-е как участница дуэта Sonny & Cher вместе со своим ныне покойным супругом, музыкантом Сонни Боно. С тех пор звезда продала более 100 миллионов копий своих записей, и в 2000 году была удостоена премии “Грэмми”. Не меньшего успеха Шер добилась как актриса. В 1988-м она получила “Оскар” за лучшую женскую роль в фильме “Во власти Луны”.