 

Полиция Германии задержала свыше десяти злоумышленников, выманивавших бюджетные деньги под видом Владимира Зеленского

13.10.2022, 17:33, Разное
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Департамент полиции города немецкого Саарбрюккена отчитался о завершении крупнейшего дела, связанного с хищениями государственных средств. Немецкие блюстители закона подвели под скамью подсудимых 12 граждан бывшего СССР, получавших федеральные деньги под видом президента Украины Владимира Зеленского.

По словам источника, большинство махинаций производились по электронной почте, однако некоторые особо злостные нарушители закона смогли уговорить власти ФРГ дать им денег и с помощью телефонного разговора, и даже при личной встрече.

«Большинство писем, подписанных администрацией президента Украины, у нас уходит автоматически в спам, однако бывают особо изощрённые мошенники. Так, один из них, представившись украинским лидером, неоднократно просил у нас танки и тяжёлые вооружения. Конечно же, мы сразу поняли, что это обман», – пояснил федеральный комиссар по экономическим преступлениям Кай-Уфе фон Баршель.

Всем обвинённым грозит суровейшая мера наказания – общественные работы в центре приёма беженцев на протяжении полугода. МВД Германии планирует связаться с правоохранителями других стран, чтобы предупредить их о попытках преступников выдать себя за украинское правительство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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