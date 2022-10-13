В какой цвет покрасить волосы женщине за 50: модные оттенки осени-2021

Если вам за пятьдесят, для вас есть прекрасная новость. Она состоит в том, что выбор оттенков для окрашивания волос очень велик. Наверняка среди этого разнообразия вы найдете именно тот, который будет вам по душе. Этой осенью вы будете настоящей красавицей.

Медово-клубничный

Очень привлекательный цвет, который подходит представительницам прекрасного пола за пятьдесят, а также обладательницам светлой кожи. Цвет глаз не имеет значения, поскольку синие и серые, карие и зеленые глаза смотрятся очень стильно на контрасте с волосами.

Бронзовый

Это очень благородный цвет, который поможет скрыть седину. Причем седые волосинки будут выглядеть светлее на фоне остальных волос, что добавит вашим локонам дополнительных и привлекательных бликов. Оттенок подходит для волос любой длины, все прически будут смотреться просто великолепно.

Золотисто-каштановый

Очень привлекательные оттенки и блики, которые получаются благодаря технике балаяж. Прическа смотрится очень эффектно, и, если у вас длинные волосы, будет возможность продемонстрировать их красоту.

Спелая вишня

Очень благородный и красивый цвет для темных волос, который помогает подчеркнуть красоту глаз и ловко маскирует морщины (отвлекает от них внимание). Эти характеристики делают его омолаживающим, поэтому он подойдет дамам среднего и старшего возраста.

Ириска и карамель

Отличный вариант для дам за 50 лет, поскольку волосы замечательно смотрятся даже при наличии небольших седых прядей. Естественность, эффектность и стильность являются основными характеристиками этого благородного цвета.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Темный шоколад

Идею осеннего цвета продолжает темный шоколад, который смотрится на волосах просто шикарно. Дамам за пятьдесят этот цвет очень идет, поскольку он способен замаскировать седину и сделать образ цельным и завершенным.

Апельсин

Жженый апельсин – это очень оригинальный и привлекательный цвет. Этой осенью вы будете выглядеть просто великолепно, особенно если сделаете его базовым для техники балаяж.

Имбирно-абрикосовый

Очень красивый цвет, который максимально приближен к натуральному рыжему, но является более ярким. Он идеально подойдет дамам за пятьдесят со светлой кожей. Оттенок добавляет женственности, нежности и мягкости, а также является омолаживающим.

Каштан и корица

Отличное сочетание цветов, которое выглядит просто великолепно. Естественный блеск, яркость и оригинальность вам обеспечены. Такое окрашивание подойдет для волос любой длины.