 

Джигурда назвал «исторически проигравшими» уехавших из России звезд

13.10.2022, 16:59, Разное
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Актер Никита Джигурда высказался об отечественных звездах шоу-бизнеса, которые покинули Россию после усложнения геополитических условий. Эксцентричный артист назвал коллег «исторически проигравшими», пояснив, на какой путь сейчас встала РФ.
С момента начала спецоперации на Украине Российскую Федерацию покинули некоторые селебрити. Среди них много и звезд отечественного шоу-бизнеса, решивших выехать из родной страны на время или и вовсе сменив местожительства. В обществе сложились разные мнения относительно таких лиц, к критикующим артистов присоединился и Никита Джигурда.

По мнению актера, такие артисты, музыканты и прочие деятели индустрии культуры очень ошиблись. В итоге их можно считать «исторически проигравшими», не понявшими особый путь России. Напомним, Никита Джигурда является уроженцем Украины, его супруга Марина Анисина сейчас проживает и работает во Франции. Однако сам эпатажный артист и частый гость всевозможных шоу переезжать за рубеж не собирается.

Причиной этого является уверенность звезды в том, что РФ сейчас возрождается и вскоре снова вернет себе статус сильного государства с влиянием на весь мир. Кроме того, нередко из-за своих высказываний уехавшие звезды попадают в реестр иноагентов, который ведет Министерство юстиции, как это произошло с Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Такая ситуация существенно помешает ему, так как усложнит гастрольную деятельность в России.

При этом Джигурда отметил, что не претендует на статус судьи, скорее всего, подобные решения связаны с материальными желаниями и стремлением получить блага, предлагаемые Западом. Высказал Джигурда и свой прогноз относительно победы РФ, в которой он уверен. При этом у артиста и его супруги есть активы за границей, которые приносят ему стабильный доход.


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