 

В Москве возле Ереванской улицы построят подземный переход через железнодорожные пути

13.10.2022, 16:50, Разное
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В Москве заботятся о безопасности пешеходов. В городе появляются новые переходы (наземные, надземные и подземные) через небольшие дороги, магистрали и железнодорожные пути. Благодаря надземные и подземным пешеходным переходам не только повышается безопасность, но и ускоряется движения транспорта. Автомобили лишний раз не замедляют движение и не останавливаются ради того, чтобы пропустить пешехода на другую сторону улицы.

Так, возле музея-заповедника “Царицыно” и Ереванской улицы (на границе районов Царицыно и Орехово-Борисово Северное) появится подземный пешеходный переход через железнодорожные пути Курского направления, по которым курсируют поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Для маломобильных граждан сделают пандус, установят лифты и уложат специальное тактильное покрытие.

Помимо этого, специалисты займутся проведением инженерных коммуникаций (системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, наружное освещение и т. д.). Также они оштукатурят тамбуры, окрасят стены и потолки помещений акриловой краской, уложат на пол керамогранитную плитку. В переходе будет техническое помещение ГБУ “Гормост”.

Перед выходом из подземного перехода со стороны “Борисовских прудов” появится пешеходное пространство. Не забудут и про благоустройство и озеленение прилегающей территории. Проектная документация уже согласована комитетом по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизой).

“Для обеспечения безопасного движения на время строительных работ построят временные дороги и установят специальные дорожные знаки и разметки”, – председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Ранее
в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили о создании пешеходных маршрутов и мест отдыха в Конькове. Они появились между станциями метро “Коньково” и “Беляево”. Там же преобразились 24 двора, обновилось 11 детских площадок, установили свыше 700 новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, высадили почти 44 тысячи кустарников. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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