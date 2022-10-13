 

В Москве увековечат память модельера Надежды Ламановой

13.10.2022, 16:50, Разное
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В этом здании Ламанова жила и трудилась с 1908 по 1917 года. Модельер работала с балеринами, актрисами и другими знаменитыми женщинами той эпохи.

Памятная табличка выполнена из бронзы.
С инициативой установить мемориальную доску выступили виртуальный музей Надежды Ламановой и региональный общественный фонд помощи театральным деятелям “Центральный дом актера имени А.А. Яблочкиной”.

На церемонии открытия будут присутствовать деятели культуры и искусства, представители органов власти, журналисты, общественники и местные жители.

Ламанову по праву можно назвать одной из основоположниц женской моды в России начала XX века и в СССР. В 1885 году она открыла в Москве первое ателье.

В 1908 году модельер приобрела участок на Тверском бульваре, где вскоре был возведен дом. В нем Ламанова прожила до 1917 года.

По приглашению режиссера Константина Станиславского она участвовала в создании костюмов для спектаклей. Театру она отдала значительную часть своей жизни.

В советское время Ламанова стала художником по костюмам. Ее работы можно увидеть в фильмах “Александр Невский”, “Цирк”, “Поколение победителей” и других известных картинах, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сегодня в российское столице создаются все условия для развития индустрии моды. Город помогает профессионалам и тем, кто делает первые шаги в этой сфере.

В технопарках проводятся программы обучения модельеров и швейников.
Столица учредила субсидии и гранты для производителей одежды, обуви и модных аксессуаров, компенсирует до половины затрат на покупку и лизинг оборудования, софинансирует до 95% расходов на обучение работников. Участники индустрии моды могут получить льготные займы на оборотные и инвестиционные цели.

С 20 по 26 июня в столице прошла Московская неделя моды. В минувшее лето она стала крупнейшим культурным событием в жизни города: на площадках модной недели побывало более 1,6 миллиона человек.

Свои работы продемонстрировали более 450 российских дизайнеров. Модные показы прошли в Зарядье и ГУМе, на Тверской площади и других знаковых площадках Москвы.


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