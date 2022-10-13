“Мой близнец”: рэпер Дрейк показал редкие снимки подросшего сына

Всего несколько лет назад 35-летний Дрейк скрывал факт существования сына и настолько сомневался в родстве, что даже делал тест на отцовство. А когда впервые показал ребенка, засомневались даже пользователи сети. Впрочем, с годами Адонис стремительно меняется и становится все больше похож на знаменитого папу — он даже заплел такие же косы. Накануне рэпер опубликовал в своем блоге редкие фотографии с празднования 5-летия мальчика в тематическом парке развлечений, где тот принял участие в автомобильных и мотоциклетных гонках и пообщался с Человеком-пауком.

Мой близнец, – лаконично подписал снимки Дрейк.

Последний раз бывшая девушка Дрейка выкладывала фотографии общего сына минувшим летом. Адонис родился в октябре 2017-го от отношений рэпера с французской актрисой фильмов для взрослых Софи Бруссо. Пара давно не вместе, однако музыкант полноценно участвует в воспитании мальчика.

Отметим, что все детали знакомства Дрейка и Софи Бруссо неизвестны. По словам инсайдеров, они встретились в 2017 году незадолго до появления Адониса на свет. Впервые их заметили вместе в том же году в японском ресторане в Амстердаме. Несколько месяцев спустя Софи обнародовала новость о беременности, однако Дрейк не был уверен в том, что ребенок его.