 

Группа Queen выпустила неизданную песню с участием Фредди Меркьюри

13.10.2022, 16:40, Разное
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На YouTube-канале Queen вышла неизданная композиция, записанная с участием Фредди Меркьюри, под названием Face It Alone, что переводится как «Столкнись с этим в одиночку». Это не воссозданный при помощи нейросети голос легендарного музыканта – композиция была записана еще в 1988 году и должна была войти в 13-й студийный альбом The Miracle 1989 года. В итоге по каким-то причинам песня так и не попала в сборник попала. Принято считать, что это было сделано (точнее, не сделано) из-за самочувствия Меркьюри, который на тот момент уже испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Анонс релиза был еще летом: тогда гитарист Queen Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор сообщили, что скоро представят “неизвестную композицию покойного вокалиста рок-группы”. Музыканты рассказали, что эта песня была незаслуженно ими “забыта”, а когда ее нашли, посчитали “настоящим открытием”. Мелодию пришлось вытягивать по звуку, а некоторые фрагменты песни “будто склеили вместе”.

Напомним, что в существующий альбом The Miracle включено 12 песен. Во время его записи Фредди Меркьюри тяжело заболел: ВИЧ перешел в СПИД. Росла вероятность, что альбом станет последним для музыканта. 

Вокалист умер в 1991 году, а в 1995-м музыканты группы выпустили последний студийный альбом Made in Heaven. В ноябре этого года фанатов ждет еще один большой релиз: группа планирует переиздать свою виниловую пластинку The Miracle.


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