Мнение: Оборонные заводы загружены полностью

Пётр Телятников прислал письмо про будни небольшого городка на Среднем Урале. Если вкратце — жизнь за последние месяцы особо не изменилась, при этом предприятие, на котором он работает, завалено заказами по уши, работа кипит. Таких предприятий по России полно, при этом уже октябрь — можно твёрдо утверждать, что санкции Запада не пробили нашу экономическую броню. Запас прочности у России колоссальный. Публикую письмо:

Доброго времени суток, уважаемый Олег Александрович! По итогам происходящих событий, созрело очередное письмо вам, и возможно, вашим читателям. Традиция писать очерки на тему, что же поменялось в моем небольшом городке, немного будет спрятана в шкаф, в свете того, что происходит в стране и мире. Тем более, это несколько связано с тем местом, где я работаю.

Напомню — с недавнего времени я проживаю в городе Лесном Свердловской области, около 40’000 жителей, средний Урал. Тружусь на основном градообразующем предприятии города. Предпочту не называть его, равно как и то, что оно делает (в силу ряда ограничений). Знаете, это как с Уралвагонзаводом, который в Нижнем Тагиле. Вроде как он вагоны делает, но какие-то вагоны получаются немного не те — на гусеницах, с башнями-пушками, зачем-то стрелять умеют. Вот так и у нас.

Я не политик, не аналитик, не военный эксперт, и т.д. и т.п. Я всего лишь инженер-слаботочник-компьютерщик-администратор. Мне проще находить общий язык с бездушными железками, проводами, разъемами, клеммами, хитрыми гаджетами, базами данных, системами управления производством — они предсказуемы, интересны, от них никогда не будет подлости, ножа в спину, сплетен-слухов и прочих непонятных вещей. Но тем не менее, поскольку я регулярно бываю в курилке, и имею возможность слушать лучшие умы цеха, то определенные мысли и у меня появляются. Мысли непопулярные.

1. Поскольку у нас на работе есть лица из числа допущенных до секретов, то хотелось бы думать, что они скажут свое веское слово. С февраля сего года должны были сказать. Ан нет! Помалкивают.

2. Завод завален заказами по самые уши.

3. Очень много информации, не соответствующей действительности — и по поводу мобилизации, и по поводу Украины, и по поводу всего. Люди сами себя подогревают, пересказывая друг другу слухи, вычитанные в пабликах ВКонтакте или Одноклассников. На прямой вопрос — откуда это, теряются, отводят глаза, могут послать.

4. Внешне, по тому, как живет город/города, а мы регулярно разъезжаем по среднему Уралу и даже дальше — Красноуральск, Кушва, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Кунгур, Губаха, Чусовая, Верхотурье, Качканар, Невьянск — ничего не поменялось. Общество или не поняло, или то, что сейчас происходит на границе с Украиной — слишком слабый стресс для него. Или средний Урал слишком далеко, и жизнь слишком сытая. В магазинах все еще стопятьсот сортов колбасы и сыра, куча разных сортов хлеба… Вот только стиральные порошки пропали (Тайд, Ариэль, Персил — это печаль). Но радикально ничего не поменялось. Нет консолидации общества, настроя на движение вперед (справедливости ради, в 1991 году тоже что-то вяло было).