Мнение: Архетипы и матрицы имиджа

Вчера я предложила самостоятельно разобрать некоторые конкурсные работы.

По формулировкам я поняла, что большинство вроде и чувствуют, почему имидж стал лучше, а объяснить не могут.

Кроме общих критериев, которые связаны со здоровьем тела (нормальный вес, нормальная осанка, нормальная кожа, нормальные волосы, нормальный прикус, нормальные пропорции), на красоту и особенно на обаяние влияет архетип.

Когда образ человека попадает в архетип, возникает впечатление гармонии.

Сам человек при этом ощущает подъем спонтанности и даже излучает ее. Такое излучение вызывает притяжение, то есть симпатию окружающих. И все, что вы характеризуете при анализе как "расслабился", "не старается понравиться", "выросла уверенность" и т.п. возникает само собой, когда человек находит для своего имиджа верный внутренний ориентир. При стихийном попадании в архетип, в отличие от сознательного, чем занимаемся мы с вами, даже замечать это попадание не требуется, человек просто вдруг "находит себя" и начинает всем нравиться, в том числе начинает нравиться и себе. И дальше возникает волшебный цикл: чем больше он нравится другим, тем больше нравится себе, а его симпатия к себе увеличивает его обаяние и он становится еще спонтанней и еще красивей. То есть "расслабился" – это следствие, а причина – "нашел образ".

Многие пытаются запустить волшебный цикл роста спонтанности с помощью короны, хотят начать с самолюбования на пустом месте, но при объективно плохом имидже и отсутствии ориентиров – это напрасное и даже опасное мероприятие. Вы получаете только разрыв с реальностью и обиду на окружающих, чья оценка не совпадает с вашей.

Архетипы – символы из бессознательного, поэтому изучать их так сложно. Неосторожно извлекая их на сознательный уровень, есть риск искажения и даже полной утраты смысла.

Другое дело матрицы имиджа. Их тоже 12, каждая связана с архетипом и все эти матрицы доступны для сознательного понимания.

Минус только один. Матрицы слишком упрощены и без понимания архетипов, хотя бы самого поверхностного, матрицы будут бесполезны.

Вот почему мы так долго изучали только архетипы и только сейчас начнем изучать матрицы.

Если вам удалось познакомиться с архетипами, 12 матриц станут для вас любимыми инструментами.

Матрица имиджа – это набор характеристик, позволяющих строить имидж так, как если бы вы строили дом.

Можно сказать, что матрица – это архитектурный проект имиджа.

Когда вы смотрите на готовый дом, вы видите цвет, размер, форму, видите стиль, характер, может быть даже ощущаете энергетику и чувствуете дух. Когда вы смотрите на проект, вы видите параметры и подробную схему, и вам нужно иметь знания, чтобы представить, как это будет выглядеть.

Архетип в случае такого проекта – это тип классических сооружений, который вдохновил архитектора на проект.

Архитектор будет учитывать возможности заказчика, его потребности, время и моду, много других индивидуальных вещей, поэтому готовое здание не будет в точности повторять архетип. Но все-таки архетип будет, иначе здание окажется безликим.

Вчера мне хотелось, чтобы в представленных конкурсных работах вы увидели параметры архетипа и проследили, как приближение к архетипу меняет имидж в лучшую сторону.

И до того, как мы обратимся к 12 матрицам, к 12 имиджевым проектам, давайте вспомним тему архетипов.

Мы с вами знаем два главных параметра архетипов: тепло-холод и жесткость-мягкость.

Вот, например, работа, где "до" жесткая конституция диссонировала с мягкой декорацией и когда автор добавила в декорацию жесткость, ее имидж стал лучше.

Мягкая декорация "до" во всем. Короткое цветастое платье с большим вырезом как у девочки, рука послушной ученицы на сдвинутых коленках, взгляд снизу вверх, доверчиво распахнутые глаза, волосы убранные за ушки. Везде избыток С диссонирует с Д в конституции.

Декорация "после" куда жестче. Это видно и в позе, и темном строгом платье, и в выражении лица. Вам может показаться, что на этом фото просто более удачный ракурс, поэтому голова не выглядит большой, как на левом фото, а губы выглядят магнетичней и взгляд выглядит уверенней, но такую перемену задает именно контекст, то есть весь образ.

Сравните с примером, где перемена в имидже обратная.

Вот здесь жесткая декорация сменилась на очень мягкую.

Обратите внимание, когда жесткие типы делают мягкую декорацию, их лицо выглядит слишком большим и грубым, а когда мягкие типы делают жесткую декорацию, их лицо выглядит слишком маленьким и блеклым, потому что мягкая декорация в первом случае не может уравновесить жесткие черты, а жесткая декорация во втором случае гасит и поглощает мягкие черты.

Вот еще пример, где С-конституцию (мягкую) пытались заключить в Д-декорацию (жесткую).

И до и после модель улыбается. Однако жесткая форма прически, черная тенниска поглощали спонтанность, а правильная декорация добавили образу существенное количество энергии. И улыбка стала совсем другой, не натянутой, а искренней.

А вот здесь, наоборот, из декорации убрали мягкость, потому что конституция жесткая. И в более жесткой декорации мужчина стал куда красивей.

Дисбаланс тепла и холода между конституцией и декорацией тоже делает имидж проигрышным.

Вот пример, где теплую конституцию пытались обернуть в холодный имидж.

И когда в декорации появилось много-много тепла, имидж стал куда красивей.

Тепло во взгляде появляется, когда вы смотрите на собеседника очень внимательно, с интересом и сочувствием. Теплые типы – это родительские типы, помните? Жесткие теплые типы могут смотреть немного строже, но не холодно, а тепло, то есть не отстраненно, а проникновенно. А мягкие теплые типы должны смотреть очень ласково.

Теплые оттенки кожи и волос добавляют тепла. Лоск на коже и блеск на волосах тоже.

Квадратные скулы (или соответствующая форма бороды у мужчин) добавляют тепла.

Полнота и величина рта тоже связаны с теплотой и это не значит, что нужно увеличивать губы, часто достаточно изменить выражение лица, перестать зажимать рот.

Сравните с примером, где, наоборот, холодную конституцию пытались сделать теплой с помощью декорации. Пытались не осознанно, просто видели себя в теплом образе.

Очень теплое выражение лица, желтые волосы как солома под солнцем, но в ее конституции много холода, поэтому вся эта декоративная теплота играет против.

Теплота в декорациях типов, которые по конституции холодны делает их бесформенными, а холод в декорациях типов, которые по конституции теплы, делает их скованными. Это похоже на разную температуру плавления.

Шоколад сохраняет свою форму в прохладе, а на жаре он превратится в лужу. Тем более мороженное.

И наоборот. Положите бананы в холодильник и он быстро почернеет. Положите в холодильник мед и он потеряет свои полезные свойства.

Чем холодней, теплей конституция, тем больше холода, тепла нужно в ее декорации.

Когда мы с вами будем изучать матрицы, мы не будем полагаться на ощущения, образы и ассоциации, у вас будут точные и объективные ориентиры.

Но на уровне архетипов вы все равно должны научиться хотя бы примерно видеть, чем тепло отличается от холода, чем жесткость отличается от мягкости. Потому что никакая матрица, никакая математическая схема не заменит полностью образного восприятия, восприятия целой формы и ассоциативного ряда, связанного с ней. Анализ должен обязательно сочетаться с синтезом, иначе понимания не будет.

Попробуйте найти примеры, в своих фотографиях или в фотографиях из Сети, где видно несоответствие жесткой конституции и мягкой декорации или теплой декорации и холодной конституции или наоборот. Приведите пример, где тот же самый человек нашел более удачную декорацию и обязательно постарайтесь пояснить, чего он добавил в имидж: тепло, холод, жесткость или мягкость.