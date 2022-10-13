Мнение: Челябинск
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Челябинская область сообщила о гибели пяти мобилизованных. Судя по всему, никаких двух месяцев и даже месяца на переподготовку никто и не собирался давать.
Не для того в пожарном порядке начали хватать людей, чтобы тратить драгоценное время на их обучение и слаживание. Кто выживет, тот и молодец.
«…Главное здесь – о людях забота,
Чтобы кипела в жаровнях работа.
Каждому – свой персональный котёл.
Хочешь назад? Поздно, поезд ушел!..»©
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Источник: Эль Мюрид
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