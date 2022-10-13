Мнение: По какому поводу ненависть



Проводы. Санкт-Петербург

Пишут, что пошли уже первые именно убитые (а не погибшие при разборках в казарме) мобилизованные. Насчет того, что их там будут к чему-то “готовить” якобы 2 месяца – понятно, оказалась брехня. Да и, с другой стороны, даже эти “два месяца” выглядели чрезвычайно лицемерно – ведь хватают сейчас даже вообще не служивших, при том, что срочная служба по призыву в РФ считается как раз “подготовкой к реальной службе” и длится год. Вопрос возникает непраздный: если по мнению Минобороны двух месяцев (а по факту, как видим, и еще меньше) достаточно, чтобы кинуть мобилизованного “с нуля” в бой – почему тогда призванных держат в армии год? Если, оказывается, “военному делу” можно обучиться за пару недель?

Еще одна “непонятка”, которую никто и не подумает объяснять. Все вопиющие расхождения с законом, логикой и здравым смыслом, которые сыплются в России непрерывным потоком последние 2,5 года (начиная с “ковида”) – показывают лишь одно: гигантскую степень презрения властей к быдлу, которое “всё схавает”. Причем схавает, даже если речь идет непосредственно о его, быдла, здоровье и самой жизни. Можно открыто нарушать собственные обещания, можно “кидать”, можно подставлять, можно просто прямо говорить людям в лицо “вы все умрете” (эвфемизм “отправитесь в рай”) – всё сходит, всё “ндравится”. Объявили мобилизацию при отсутствии собственно войны – ничего: собрались, врубили “Прощание славянки”, пошли. Бабы стоят, платочками слезы вытирают – прямо косплей “Великой Отечественной”, дубль два. Что, кстати, задним числом придает откровенно фарсовый, глумливый характер и ТОЙ мобилизации: не потому бабы плачут, что отправляют мужиков на смертный бой за Родину – а просто они всегда плачут, куда б эти мужики не отправлялись, и им совершенно все равно, куда.

Видел я позавчера такие массовые проводы в Серпухове. Ощущение невероятно тупого фарса и глумливой, воистину дьявольской пародии на “фильмы о ВОВ” было просто удушающим. Куда отправились все эти люди по зову “Родины с лицом Путина”? Зачем?

Или вот: “Голосование резолюции ООН с осуждением попытки РФ аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины показало, кто в мире реально поддерживает путинскую Россию (143 страны “за”). Это КНДР, Сирия, Никарагуа и Беларусь”. 4 страны!! Китай, Индия и даже Иран, не говоря уж о “друге Эрдогане”, послали Россию нахрен. Прямо даже любопытно – на что все ж рассчитывают недорогие россияне, при таких-то раскладах? Буквально ВЕСЬ МИР против.

Но самое главное – даже не это. Нет никакой, ни малейшей светлой идеи в основе. Буквально – война за то, чтобы убивать. Война ради смерти. Что несет Россия Украине, кроме разрушений и обещаний “вбомбить в каменный век”? Почему в самой РФ безумцы так радуются, что “Россия вбомбит Украину в каменный век” – они что, пылают к Украине ненавистью? За что? Разве Украина совершила на Россию нашествие, разрушила здесь города, устроила концлагеря, убила 22 млн. русичей? По какому поводу ненависть, причем настолько утробная и смертельная? Дай ответ! Не дает ответа.

Это что-то очень болезненное. Явно психиатрического характера. Психология тут бессильна.