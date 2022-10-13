Градиентный, блестящий, микро: трендовые тенденции французского маникюра на вторую половину осени

С 70-х годов и по сегодняшний день французский маникюр прошел довольно длительный путь, оставаясь при этом великой классикой, способной достаточно просто адаптироваться к самым крутым тенденциям. Можно выбрать для себя как классический френч, так и цветной вариант такого нейл-арта. Это поможет подчеркнуть красоту ногтей. Есть множество различных идей французского маникюра на любой вкус.

Как появился френч

Французский маникюр является извечной классикой, которая никогда не выходит из моды. Появился такой нейл-арт в 70-х годах, когда Джефф Пинк, известный визажист и мастер маникюра Голливуда, искал элегантный и универсальный вариант оформления ногтей, который бы хорошо сочетался с любым изменением образа.

За последние несколько лет френч претерпел значительные изменения, адаптируясь к современным стилям и тенденциям. Помимо классического французского маникюра существует также цветной, блестящий, обратный френч и многие другие варианты.

Черный французский маникюр

Этот вариант нейл-арта, безусловно, является частью самых востребованных и простых способов оформления ногтей на осень 2022 года.

Можно как оформить ногти в минималистичном стиле, так и дополнить небольшими рисунками, такими как сердечки, точки и т. д.

Это по сути классический френч, но только полоса на кончике ногтя не белая, а черная. Лак может быть как матовым, так и глянцевым, в зависимости от собственных предпочтений. Такой нейл-арт отлично подходит для ногтей совершенно любой формы, от коротких и квадратных до длинных, например миндалевидных или “балерин”.

Микрофренч

Это отличный вариант для всех тех, кто любит минималистичный и шикарный стиль. Отличие классического французского маникюра от микрофренча заключается в том, что полоса, идущая по краю ногтя, очень тонкая.

Что касается цветов лака, то он может быть совершенно любым. Здесь все зависит от собственных предпочтений.

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Красивый французский маникюр

Цветной френч был актуальным в течение всего года, и сейчас он также продолжает оставаться в тренде.

Стоит вдохновиться замечательными оттенками, которые идеально характеризуют осень, такими как темно-зеленый, выжженный апельсин, шоколадно-коричневый и все типичные тона листвы.

Красочный французский маникюр может быть как одноцветным, так и разноцветным.

Можно выбрать один цвет лака и с его помощью сделать ободок на всех ногтях или же для каждой ногтевой пластины свой собственный цвет.

Добавить блестки

Блестки помогут добавить ногтевой пластине дополнительную притягательность и сделать ногти просто потрясающими. Это один из самых главных осенних нейл-артов.

Блестки идеально подходят для создания яркого французского маникюра в оттенках серебра, золота и бронзы, а также очень красочных вариантов.

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Можно использовать блестки непосредственно для создания полосы на краю ногтя или же нанести блестки на прозрачное покрытие. Отлично будет смотреться френч с зеленым глиттером.

Золото, серебро и бронза

Металлические эмали снова возвращаются в моду в связи с приближающимися зимними праздниками. Именно потому стоит постараться привлечь внимание к своим рукам простым и оригинальным металлическим французским маникюром.

Отлично смотрится металлическая эмаль золотистого, серебристого и бронзового оттенка. Это отличное решение для создания линии на краю ногтя.

Достаточно только лишь одного движения, чтобы получить суперсветящиеся ногти. Такой маникюр отлично подходит под любой образ.

Обратный френч

Это просто отличный вариант для всех тех, кому хочется чего-то достаточно модного и необычного.

Обратный френч характеризуется тем, что он делается вдоль нижней части ногтевого ложа. Можно использовать классический нюд и белый лак или же довольно яркие и насыщенные тона.

Бэби-бумер

Это еще один довольно модный тренд осеннего маникюра 2022 года, который подразумевает под собой растушеванный френч.

Этот очень популярный нейл-арт выглядит максимально естественно. Он очень универсальный и подходит абсолютно всем, независимо от возраста.

Достигается такой эффект благодаря постукиванию специальной кистью по кончику ногтевой пластины. Можно использовать белую эмаль или же добавить цвета. Все зависит от собственных предпочтений.

Красиво смотрится френч с блестками, при котором блестки наносятся мягко на кончик ногтевой пластины.