Как сделать простой элегантный макияж, который легко адаптировать под любой праздничный наряд: советы и техника

Макияж и одежда на праздничном мероприятии должны быть идеальным тандемом, чтобы ваш сияющий образ притягивал взгляды. В этой статье вы найдете простые советы, как адаптировать макияж под любой наряд и выглядеть неотразимо. Представленные приемы хороши тем, что в два счета превратят дневной макияж в вечерний!

Больше блеска

Молодежно, ярко, вызывающе – так можно охарактеризовать эту идею нанести блестки любого цвета на нижнее веко.

Такой прием хорошо сочетается с черными стрелками, позволяя выглядеть оригинально и немного кричаще. Хорошим решением станет выбор блесток под цвет наряда.

Можно сделать акцент и на верхнем веке: нанесите коричневые тени на оба века, затем подведите глаза аккуратной тонкой линией, используя лайнер. Завершите макияж серебристыми блестками.

Если вы не привыкли подводить глаза, то на помощь придут тени теплого оттенка. Завершите макияж, добавив к нему стразы от внутреннего уголка глаза к виску.

Стрелки и золото

Если вы не готовы к экспериментам, то для Нового года хорошо подойдет макияж на основе золотых теней. Слегка подведите глаза, накрасьте ресницы и подведите тенями нижнее веко, усилив эффект в уголках глаз.

Золотистые тени позволят сделать праздничным самый простой макияж.

Нарисуйте стрелку с помощью тонкой подводки и завершите образ красной помадой любимого оттенка. Если нет желания задействовать тени, то на помощь придет золотой хайлайтер.

Нанесите базовый макияж со стрелками на глазах и тенями теплого оттенка. Используйте хайлайтер во внутренних уголках глаз и на скулах, не жалея количества. Завершит образ ярко-красная помада. Особенно хорошо такой макияж будет выглядеть на жгучих брюнетках.

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Сияющий эффект

В качестве основы для этого макияжа используйте коричневый оттенок, а на подвижное и нижнее веко нанесите мерцающие тени.

Главной деталью образа станут небольшие стразы, хаотично наклеенные на разных участках глаз.

Макияж в оранжевых и золотых тонах хорошо дополнят сияющие звездочки. Для их нанесения понадобится только небольшое количество клея для ресниц и много терпения.

Основой этого макияжа стала классическая черная подводка. Прочертите широкую серебристую линию по краю века, затем добавьте немного блесток в центре глаза. Чтобы выглядеть празднично, но не вызывающе, подберите глянцевый блеск теплого оттенка. Не забудьте заранее продумать свой образ: вы будете сиять, как суперзвезда, если используете хотя бы один из этих приемов в вечернем макияже.