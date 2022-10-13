 

В США суд оштрафовал семейную пару на $60 тысяч за угрозу сдать ребёнка в детдом

13.10.2022, 15:33, Разное
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В американском штате Теннесси суд рассмотрел иск 12-летнего ребёнка против его родителей и присудил ему $60 тысяч. По версии суда, родители нанесли ему психологическую травму, угрожая сдать его в социальное учреждение, когда он плохо себя вёл.

Если бы эта угроза была приведена в действие, мальчику пришлось бы провести в детдоме от месяца до нескольких лет, после чего он был бы усыновлён другой семьёй. Он счёл это серьёзной угрозой и нашёл в интернете адвоката, который согласился представлять его интересы. После трёх судебных заседаний, на которых выступали детские психологи, судья всё же встал на сторону истца.

Согласно договору с адвокатом, его услуги стоили $82 тысячи. Таким образом, ребёнок остался должен ему ещё $22 тысячи помимо выигранных денег. Поскольку он несовершеннолетний, выплачивать эту сумму будут тоже его родители. В интервью местным СМИ они уже заявили, что теперь «мелкое дерьмо точно уезжает в сиротский приют» – теперь это принятое решение, причём процесс оформления документов стартует немедленно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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