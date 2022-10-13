 

Ушел к здоровой женщине: Пропавший Чернышев бросил умирающую от рака Заворотнюк

13.10.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россияне который год молятся за здоровье “прекрасной няни”, у которой после рождения на свет дочери Милы диагностировали онкологию. Вокруг любимицы миллионов ходит немало слухов. Звездный сплетник Антон Суворкин, например, говорил, что актриса постепенно умирает от рака. “Недолго осталось”, – отмечал журналист, говоря о состоянии Анастасии Заворотнюк.

В то же время из поля зрения народа пропал муж артистки: внезапно Петр Чернышев перестал выступать в шоу Татьяны Навки, что для многих стало сюрпризом. Собственно, на этом фоне и поползли слухи, якобы, фигурист посвятил себя заботе о больной жене, состояние которой оставляет желать лучшего.

Но сегодня поклонников спортсмена наверняка порадовала новость: он вновь выйдет на лед и появится в спектакле чемпионки – правда, уже в новом, который получил название “Тысяча и одна ночь”. Понятно, что Петру Чернышеву на какое-то время придется бросить страдающую от онкологии Анастасию Заворотнюк: он уйдет на репетиции к пышущей здоровьем Татьяне Навки, а также посвятит время выступлениям перед публикой.

Впрочем, это отличная возможность заработать деньги, которые необходимы не только на лечение звезды “Моей прекрасной няни”, но и заботе о маленькой дочери. Также стоит отметить, что новость о возвращении Петра Чернышева на лед дает надежду поклонникам Анастасии Заворотнюк на то, что ее состояние улучшилось.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02.21 / Эксперты предупреждают о назревающей между США, Китаем и Россией войне за недра космических тел

06.06.22 / Мнение: Детерминанта

03.08.22 / Мнение: Реальные размеры России, польза «изгойства» и наши успехи в Африке

17.04.22 / Дептранс: Рельсы и стрелочные переводы для метро закупаются у отечественных производителей

29.03.22 / Знаменитости, которые выбрали платиновый блонд и не прогадали

06.07.21 / Каждое лето волосы превращаются в “солому”: что не так с вашим уходом, если такое случается

25.05.21 / Вместо платья: 9 свадебных комбинезонов, в которых невесты будут смотреться шикарно

27.10.20 / Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми испекли пирожные для ветеранов

14.12.20 / Александр Молочников впервые рассказал о знакомстве и романе с Екатериной Варнавой: “Это любовь”

23.11.21 / Депутат Слуцкий пожаловался на домогательства со стороны коллеги из Нидерландов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика