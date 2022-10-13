Том Фелтон о чувствах к Эмме Уотсон: “Я всегда тайно ее любил”

Как и 20 лет назад, фанаты “Гарри Поттера” до сих пор “шипперят” Эмму Уотсон и Тома Фелтона, исполнителей ключевых ролей, которые взрослели в реальной жизни вместе с развитием сюжета Джоан Роулинг. Актеры все эти годы упорно отрицают, что между ними был роман, но при этом не раз открыто заявляли о нежных чувствах друг к другу.

Вновь об этом заговорил 35-летний Том уже на страницах своих мемуаров под названием “Beyond The Wand”. По словам актера, сыгравшего Драко Малфоя, на съемках он встретил “родственную душу” в лице Эммы, и свою дружбу они пронесли сквозь года. О химии между молодыми актерами говорили не раз, и у них действительно было нечто похожее на отношения.

Впервые Уотсон и Фелтон встретились на прослушивании, когда ей было 9, а ему — 11 лет. Вместе с другими актерами, игравшими студентов Слизерина, он высмеял танец Эммы, который та подготовила для съемочной группы, поэтому изначально они не питали друг к другу симпатии.

Мы хихикали над шоу Эммы, и наше хихиканье становилось все громче, когда она танцевала. Мы были просто дрянными парнями, в основном из-за неловкости и потому, что мы думали, что так вести себя — это круто. Я чувствовал себя немного придурком, и так оно и было, – вспомнил Фелтон.

Впрочем, со временем их отношения начали меняться.

Я всегда тайно любил Эмму, хотя, возможно, не такая, как люди хотели бы думать. Это не значит, что между нами никогда не было искры. Там точно что-то было, только в разное время.

В прошлом году Уотсон в документальном фильме “Возращение в Хогвартс” признавалась, что тоже была влюблена в коллегу, который из-за разницы в возрасте казался ей уже взрослым парнем. Однако на тот момент у Фелтона уже была девушка.

Начали распространяться слухи о том, что в наших отношениях есть нечто большее, чем мы показываем. Я отрицал, что она мне нравится в этом смысле, но правда была иной. Моя девушка в то время сразу поняла, что между мной и Эммой есть что-то не высказанное. Я помню, как использовал эту избитую фразу: “Я люблю ее как сестру”. Но дело было не только в этом, – признался актер. – Я не думаю, что когда-либо был влюблен в Эмму, но я любил ее и восхищался ею как личностью так, как никогда не мог выразить словами. Мы были родственными душами. Я точно знаю, что всегда могу рассчитывать на Эмму, и она всегда может рассчитывать на меня.

Отметим, что Том Фелтон и Эмма Уотсон общаются до сих пор, спустя 20 лет после выхода первого фильма. Плотная совместная работа над волшебными блокбастерами вылилась в крепкую дружбу, и сейчас Том и Эмма частенько радуют поклонников милыми видео, на которых они вместе путешествуют, играют на гитаре и катаются на скейтах. Об актерах, которые подружились на съемочной площадке, мы писали в этом материале.

На днях Том Фелтон заступился Джоан Роулинг на фоне скандала с трансфобией. Актер стал гостем эфира Radio 4, где высказался в поддержку автора “поттерианы” и отметил, что творения Роулинг объединили миллионы людей и несколько поколений читателей.