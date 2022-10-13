Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова, Сергей Бондарчук и другие на презентации Плюс Студии

В среду вечером Кинопоиск провел в Ветошном переулке презентацию своего нового сезона, которая началась с представления нового бренда – Плюс Студии, обновленного продюсерского центра по производству оригинальных кино и сериалов. Также команда рассказала о премьерах, которые ждут зрителей Кинопоиска, и новых франшизах. 27 октября выйдет новый сериал “Конец света” с Юрием Колокольниковым и Семеном Трескуновым, 19 ноября – сериал “Монастырь” с Настей Ивлеевой, а 1 декабря состоится премьера третьего сезона “Беспринципных”.

В новогодние праздники подписчики Плюса увидят сериал “Азазель” с молодым актером Владиславом Тироном и фильм “Гром: Трудное детство” – последний выйдет 1 января в 20:23 и станет первой большой премьерой сервиса в 2023 году.

Ольга Сутулова Марк Эйдельштейн Кай Гетц и Сергей Марин Сергей Трофимов и Иван Добронравов Гавриил Гордеев Ян Цапник с дочерью Александр Акопов, Жора Крыжовников Алексей Ведерников, Сергей Марин, Даниил Воробьев

В планах к тому же следующие премьеры: триллер “Внутри убийцы” по мировому детективному бестселлеру Майка Омера, полнометражный сиквел “Беспринципные в деревне”, фильмы “Триггер” и “Мажор в Сочи” на основе популярных сериалов и, конечно, сериал “Король и Шут”, производство которого началось еще летом. Над созданием сериала вместе с кинопродюсерами работают музыкальный продюсер группы “Король и Шут” Игорь “Панкер” Гудков и основатель, солист “Короля и Шута” Андрей “Князь” Князев.

Презентацию посетили режиссеры, сценаристы, актеры, продюсеры и представители индустрии: Ольга Сутулова и Евгений Стычкин, которые недавно снова стали родителями, Ян Цапник, Марк Эйдельштейн, Данила Шарапов, Владимир Маслов, Жора Крыжовников, Сергей Бондарчук, Софья Лебедева, Сергей Трофимов, Анастасия Красовская, Сергей Епишев, Сабина Ахмедова, Владимир Маркони, Иван Добронравов и многие другие.

Сергей Бондарчук Ольга Сутулова и Евгений Стычкин Софья Лебедева Сергей Епишев и Иван Добронравов Сабина Ахмедова Владислав Тирон Анастасия Красовская Владимир Маркони