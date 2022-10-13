Мнение: Агентура проспала атаку на Крымский мост?

Оказывается, ФСБ и СКР доложили, как идет расследование атаки на Крымский мост.

СКР написал на своем официальном сайте: «В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины» (отсюда).

ФСБ назвала и фамилии: «… установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура» (отсюда).

Что уже установлено.

«Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа т.г. отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский г. Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (г. Киев) и «Baltex Capital S.A.» (г. Русе).

К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени «Леван» и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.

С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в г. Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва).

В дальнейшем на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября 2022 г. груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе г. Армавира Краснодарского края.

7 октября с.г. при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым.

В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв.

При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р.»

Отсюда

Поразительна скорость расследования. 8 октября произошла атака на Крымский мост, а уже через три дня кропотливой работы ФСБ и СКР установили имена организаторов и соучастников преступления, маршрут движения смертоносного груза….

По всей видимости, помогла агентура ФСБ в Украине, Болгарии, Армении, Грузии… Невольно напрашивается вопрос, почему эта агентура проспала атаку, почему встрепенулась лишь после того, как рухнул один из пролетов Крымксого моста?

На снимке: сотрудники СКР исследуют место взрыва на Крымском мосту. Фотография отсюда

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