 

Поздравили – Личное мнение

13.10.2022, 15:05, Разное
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51-летнюю певицу Анну Нетребко поклонники поздравляют с беременностью. Желают счастья, здоровья, всего самого лучшего.

Причиной слухов о беременности стало фото ниже:


Фото: Соцсети

«Как это мило, Анна, вам так идет животик»; «Анушка, поздравляю вас с долгожданной беременностью»; «Неужели у Тьяго будет братик?», — цитирует фанатов 7 дней.

Что интересно, радующихся поклонников не смущает ни возраст Нетребки, ни отсутствие подтверждения от самой певицы.

Да судя по всему, и подтверждать-то нечего.

Подумаешь, живот. Талия поплыла. При чём тут беременность? Явно же Анька булку на ночь съела и без кефира. И радуется этому — смотрите, как счастлива!

С другой стороны, если представить себя на месте Нетребко, читающей поздравления с беременностью, когда всего лишь съела лишний батон, становится неловко.

И не опровергнешь ведь, не закричишь: я только поела чуть-чуть! Сидишь такая и думаешь: а может, и взаправду беременна?

Но — нет. Очевидно, всё-таки это батон.

А вас поздравляли с беременностью, когда её не было? Как реагировали?

Источник: Лена Миро


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