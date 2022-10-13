Макияж Ice Blue – трендовый мейкап зимы-2022: как накраситься в стиле Снежной королевы

Мы находимся на пороге зимы, поэтому макияж Снежной королевы будет более чем актуальным. Он стал трендом прошлого сезона и остается популярным в нынешнем. Поговорим о концепции, преимуществах и способах нанесения макияжа самостоятельно и в домашних условиях.

Концепция

Она проста, поскольку название в данном случае говорит само за себя. Кого вы представляете в роли Снежной королевы? Стильную даму, которая словно создана из снега и льда, вся в синих и голубых тонах, с фарфоровой кожей и бледными губами? Именно так выглядит макияж, который особо привлекательно смотрится на фоне снежной зимы.

Однако, если таковой не будет, вы сможете добавить новогоднего настроения и напомнить уже сейчас, что праздники не за горами. Макияж имеет множество интерпретаций, поэтому вы можете проявить фантазию и придумать очень оригинальный и стильный образ, взяв за основу рекомендации по его формированию.

Преимущества

В первую очередь речь идет об очень стильном и экстравагантном макияже, и в этом несомненный плюс. Если вам не нравятся очень яркие, кричащие цвета, вы можете выбрать более естественные оттенки, это тоже допускается. Плюс сочетание голубого и розового – это красивейшее и очень нежное соединение двух цветов.

Вторым плюсом является то, что вы можете продемонстрировать красоту и нежность своих черт лица. Благодаря макияжу Снежной королевы можно подкорректировать черты так, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки (например, глаза можно сделать любой формы, визуально их увеличив или придав миндалевидную форму).

Преимуществом является и то, что вы можете сделать мейк самостоятельно, без посторонней помощи. Нужно немного попрактиковаться, и вы справитесь не хуже, чем опытный визажист.

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Очень важным преимуществом является и то, что косметику для макияжа вы можете легко найти в своей косметичке.

Выбор косметики

На нем стоит остановиться более подробно. Например, тональный крем и пудра должны быть светлыми, поскольку никакой смуглой кожи у Снежной королевы быть не может. Если очень сильно загорели, нанесите на кожу транспарентную пудру, которая максимально отбелит лицо. Тени должны быть голубыми, синими, серыми, отличным вариантом станут перламутровые.

Тушь можете использовать черную, она сделает образ завершенным. Замечательно смотрится синяя или серебристая тушь, она подойдет для макияжа с приставкой «арт-». Можете нанести черную тушь, а кончики ресниц сделать белыми, словно покрытыми инеем, или покрыть ресницы белой тушью. Помада допускается бледно-розовая или нюдовая, можно вообще обойтись без помады или использовать прозрачный блеск для губ. Рекомендуется также использовать хайлайтер с крупными сияющими частицами.

Создание макияжа Снежной королевы

Используйте тональную основу светлого цвета. Консилером обработайте зону под глазами, крылья носа, центральную зону лба и подбородка, им же немного закрасьте брови. Нанесите тени на зону подвижного века (в том числе и во внутренней части глаза), можно использовать несколько оттенков в одной цветовой гамме.

Используйте подводку для глаз для стрелки («кошачий глаз», «стрелка котенка» или другие варианты). Губы слегка накрасьте бледной помадой.