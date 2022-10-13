 

Водонаева, Хакамада, Голубкина, Тишман и Паршута на премьере фильма “Корсаж”

13.10.2022, 13:50, Разное
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Вчера, 12 октября, в киноцентре “Октябрь” в рамках фестиваля КАРО.Арт, который продлится до 16 октября, состоялась премьера фильма Мари Кройцер “Корсаж”. В центре сюжета – императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, которая всегда славилась своей красотой и стилем, задающими модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года Императрице исполняется 40 лет и по традициям времени теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.

Картина получила Приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в секции “Особый взгляд” (актриса Вики Крипс), а также является претендентом на Оскар от Австрии (лонг-лист). В главных ролях: Вики Крипс, Флориан Тайхтмайстер, Колин Морган, а также Катарина Лоренц, Джинн Вернер, Альма Хасун, Мануэль Руби, Финнигэн Олдфилд.

Премьеру посетили: Ирина Хакамада, Дарья Повереннова, Алика Смехова, Алена Водонаева, Марк Тишман и Юля Паршута, Сергей Филин, Роман Маякин, Алена Бабенко, Евгений Бороденко, Анна Чурина, Александр Анатольевич, Александра Черкасова-Служитель, Григорий Калинин, Карен Арутюнов, Мария Голубкина, Ксения Суркова, Настя Крайнова, Маша Цигаль и другие.

В российский прокат фильм “Корсаж” выйдет 20 октября.

Марк Тишман и Юля ПаршутаАлена ВодонаеваАлена Бабенко с мужемИрина ХакамадаМария ГолубкинаСергей ФилинАлександра Черкасова-СлужительКсения СурковаРоман МаякинМаша ЦигальТаша БелаяДарья ПоверенноваГригорий КалининАлика СмеховаЕвгений БороденкоАлександр АнатольевичАнна Чурина


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