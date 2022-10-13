Король Филипп VI и королева Летиция с принцессой Софией на параде и приеме в честь Дня Испанидад

Вчера, 12 октября, по всей Испании отмечали главный праздник – Испанидад или Национальный день Испании. Ежегодно в этот день король Филипп VI и королева Летиция принимают парад у стен своей резиденции, а позже устраивают торжественный прием во дворце. В прошлом году размах торжеств был урезан из-за коронавирусных ограничений, но в этот раз все прошло на высшем уровне.

Королевская чета вместе со своей 15-летней дочерью Софией наблюдала за парадом с трибуны. К ним присоединились премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Испании Маргарита Роблес. Их старшая дочь, 16-летняя инфанта (что значит наследница престола) Леонор, не присутствовала на параде из-за учебы в школе-интернате UWC Atlantic College в Уэльсе.

Для торжественного мероприятия королева Летиция выбрала мятно-зеленое платье испанского бренда Vogana в горошек с рукавами-фонариками, добавив к нему белоснежные лодочки и клатч – оба от испанского бренда Magrit. Принцесса София “поддержала” маму, надев синее платье Carolina Herrera тоже с принтом “горох”. Платье дополнили балетки испанской марки Mathilda. Король Филипп VI появился принимал парад, как полагается, в военной форме.

Позже в королевском дворце состоялся прием с несколькими сотнями гостей, среди которых и чиновники, и заслуженные деятели страны.