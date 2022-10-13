 

Брюс Уиллис и Джон Траволта снялись в одном фильме спустя 28 лет после “Криминального чтива”

13.10.2022, 12:30, Разное
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На YouTube-канале кинокомпании Saban Films появился первый трейлер боевика Чака Расселла «Парадайз-Сити» (Paradise City), в котором сыграли Брюс Уиллис и Джон Траволта. Фильм расскажет об охотнике за головами по имени Иэн Свон, который исчезает на Гавайях. Мужчину признают трагически погибшим и убитым некими недоброжелателями. Сын Иэна Райан объединяется с его бывшим партнером и местным детективом, чтобы отыскать убийц отца. На пути у парня встает жестокий и властный брокер в исполнении Траволты. 

Также в фильме снялись Блейк Дженнер, Стивен Дорфф и Прайя Лундберг. Сценаристы – Кори Лардж, Эдвард Дрейк и Чак Расселл.

Премьера в кинотеатрах и на стриминговых сервисах – 11 ноября. 

Это первая общая киноработа двух легенд с момента выхода в 1994 году на экраны фильма “Криминальное чтиво” режиссера Квентина Тарантино. В прокате гангстерская сага собрала 214 миллионов долларов и вошла в золотой фонд Голливуда.

Напомним, что в начале этого года семья Брюса Уиллиса сделала официальное совместное заявление, в котором участвовала и бывшая супруга актера Деми Мур. Брюс завершает актерскую карьеру из-за проблем с речью. Дочери Брюса Уиллиса подтвердили, что у их отца диагностирована афазия (“частичное расстройство речевой деятельности”). То есть он почти не может говорить, а соответственно, и участвовать в новых проектах. Это значит, что сейчас на экраны выходят последние фильмы актера – так, уже в прокат вышел боевик “Опасный свидетель”.

Здоровье Брюса сказалось и на семейной обстановке – об этом недавно рассказала жена актера Эмма Хеминг-Уиллис.


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