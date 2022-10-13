 

Орландо Блум вспомнил инцидент в юности, в результате которого чуть не погиб

13.10.2022, 12:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Организация ЮНИСЕФ опубликовала разговор со своим послом, 45-летним голливудским актером Орландо Блумом, приуроченный ко Всемирному дню психического здоровья (его отмечали 10 октября). Блум откровенно рассказал о “темных временах” своей бурной юности и вспомнил страшный инцидент, в результате которого чуть не погиб. В 19 лет актер упал с третьего этажа и сломал позвоночник.

Когда мне было 19, я выпал из окна с высоты третьего этажа и сломал себе спину, – сказал он. – Мне очень повезло, что я пережил падение, мой спинной мозг был цел. Первые четыре дня мне говорили, что я больше никогда не смогу ходить. Для меня это стало началом долгого и болезненного пути к осознанию и пониманию определенных моделей моего поведения в прошлом, которые и привели меня к многочисленным несчастным случаям. Кульминацией стало то, что я сломал себе спину, это был опыт на грани смерти.

Затем, по словам Блума, последовала сложная операция и довольно долгий период реабилитации, сопровождающийся болями и недомоганием.

Месяцы после падения были темным временем. Как человек, который всегда был очень активен по жизни, я вдруг почувствовал очень много ограничений. Кроме того, мне было очень больно.

Следуя основной теме ролика, Блум отметил важность разговоров о психическом здоровье.

Защита психического здоровья является особенно сложной задачей из-за его “невидимости”. Очень важно протягивать людям руку помощи, говорить с ними, находить кого-то для обеспечения возможности общения, чтобы это приводило к трансформации и изменениям, – считает актер.

В начале августа стало известно, что Орландо Блум и его супруга, певица Кэти Перри, планируют второго ребенка. Звезды вместе уже 6 лет. У пары растет 2-летняя дочь Дейзи Лав. Совсем недавно Кэти спровоцировала слухи о второй беременности. Она вышла на сцену в обтягивающем розовом платье, и внимательные зрители подметили, что во время выступления певица “поглаживала свой округлившийся животик”. Впрочем, эти домыслы так и не подтвердились. 

Орландо Блум наиболее известен ролями в трилогии “Властелин колец”, франшизе “Пираты Карибского моря”, фильмах “Троя” и “Царство небесное”, а также сериале “Карнивал Роу”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.22 / Бросил мать Порошиной ради молоденькой, сбил человека: громкие выходки Дмитрия Назарова

15.05.21 / Как носить брюки капри, чтобы не испортить фигуру: стилисты советуют обратить внимание на туфли и блузку

21.06.21 / Шопинг в Париже: Джастин и Хейли Бибер отдыхают во Франции

06.01.22 / Разведчик с тигровой шкурой

05.01.22 / Дедушка нашел у себя под домом сооружения возрастом более 70 000 000 лет, но ведь тогда на планете не было людей

20.07.22 / Прерывистое голодание может помочь в борьбе с диабетической болезнью почек

26.05.22 / Дебютировал смартфон Moto E32s с 90-Гц дисплеем и процессором Helio G37

26.10.20 / «Портал в иной мир» – гора Воттоваара

16.07.22 / Daily Mail – из-за новых вспышек COVID-19 многие опять надевают маски

31.08.21 / NASA предупредило об астероиде, который может столкнуться с Землей с очень большой вероятностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика