Орландо Блум вспомнил инцидент в юности, в результате которого чуть не погиб

Организация ЮНИСЕФ опубликовала разговор со своим послом, 45-летним голливудским актером Орландо Блумом, приуроченный ко Всемирному дню психического здоровья (его отмечали 10 октября). Блум откровенно рассказал о “темных временах” своей бурной юности и вспомнил страшный инцидент, в результате которого чуть не погиб. В 19 лет актер упал с третьего этажа и сломал позвоночник.

Когда мне было 19, я выпал из окна с высоты третьего этажа и сломал себе спину, – сказал он. – Мне очень повезло, что я пережил падение, мой спинной мозг был цел. Первые четыре дня мне говорили, что я больше никогда не смогу ходить. Для меня это стало началом долгого и болезненного пути к осознанию и пониманию определенных моделей моего поведения в прошлом, которые и привели меня к многочисленным несчастным случаям. Кульминацией стало то, что я сломал себе спину, это был опыт на грани смерти.

Затем, по словам Блума, последовала сложная операция и довольно долгий период реабилитации, сопровождающийся болями и недомоганием.

Месяцы после падения были темным временем. Как человек, который всегда был очень активен по жизни, я вдруг почувствовал очень много ограничений. Кроме того, мне было очень больно.

Следуя основной теме ролика, Блум отметил важность разговоров о психическом здоровье.

Защита психического здоровья является особенно сложной задачей из-за его “невидимости”. Очень важно протягивать людям руку помощи, говорить с ними, находить кого-то для обеспечения возможности общения, чтобы это приводило к трансформации и изменениям, – считает актер.

В начале августа стало известно, что Орландо Блум и его супруга, певица Кэти Перри, планируют второго ребенка. Звезды вместе уже 6 лет. У пары растет 2-летняя дочь Дейзи Лав. Совсем недавно Кэти спровоцировала слухи о второй беременности. Она вышла на сцену в обтягивающем розовом платье, и внимательные зрители подметили, что во время выступления певица “поглаживала свой округлившийся животик”. Впрочем, эти домыслы так и не подтвердились.

Орландо Блум наиболее известен ролями в трилогии “Властелин колец”, франшизе “Пираты Карибского моря”, фильмах “Троя” и “Царство небесное”, а также сериале “Карнивал Роу”.