Яркие брючные костюмы и штаны с пуговицами: трендовые брюки осени, которые заменят джинсы

Брючные костюмы все еще продолжают оставаться одним из основных вариантом модной одежды осеннего сезона. Каждый год модели такой одежды меняются и появляется что-то совершенно новое.

В этом году в тренде будут брюки со складками, а также модели оверсайз. Вот несколько вариантов брюк, которые стоит выбрать для себя на осенний сезон.

Модные цвета

Если хочется добавить своему образу больше яркости, то стоит выбрать роскошные цвета. Такие модные женские костюмы смелые, захватывающие, с красивыми оттенками, которые помогут дополнить общую эстетику образа.

Среди самых популярных цветов нужно выделить лазурный, фиолетовый и зеленый лайм. Можно смело смешивать и сочетать эти цвета с другими тонами, выбрав схему колор-блок или же более монохромный вариант с соответствующим оттенком. Также можно использовать черный или белый цвет вместе с более яркими тонами, чтобы придать дополнительную притягательность образу.

С такой яркой одеждой можно минимизировать аксессуары, выбрав максимально простые украшения и обувь.

Брюки-карго

Сейчас появляются новые осенние тенденции, которые точно заслуживают пристального внимания. Несмотря на то, что некоторым нравятся простые и привычные рубашки в клетку и кожаные ботинки, все же брюки карго являются популярной и модной тенденцией, которая никого не оставит равнодушным.

Впервые брюки-карго начали носить британские военнослужащие в 1930-х годах. После Второй мировой войны такие штаны стали стандартом военной одежды США. В 90-х, благодаря популярным музыкантам того времени, такие брюки снова стали актуальными.

Многое знаменитости носили карго и сочетали их с большими футболками или укороченными топами. Осенью 2022 года эта тенденция снова возвращается.

Поскольку карго являются довольно непринужденным нарядом, стоит сочетать его с простой майкой и трикотажным свитером или кардиганом оверсайз.

Широкие брюки

В этом году в тренде мешковатые вещи. Брюки становятся намного свободнее.

Независимо от того, это штаны от костюма, кожаные брюки или даже джинсы, в любом случае, чем шире, тем лучше.

Выглядит такая одежда стильно и привлекательно.

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Брюки с низкой или средней посадкой

В последние годы популярностью пользуются модели 2000-х годов. В моду снова вернулись брюки с заниженной талией.

Они выглядят эффектно, ярко и хорошо смотрятся с укороченным топом и блейзером или кардиганом.

Кожаные брюки

Отлично смотрятся кожаные штаны, которые остаются в тренде уже довольно длительное время.

Можно выбрать тотал-лук в этом сезоне, чтобы выглядеть просто потрясающе.

Кожаные штаны стали неотъемлемой частью гардероба и могут быть самых различных фасонов, от облегающих до кюлотов. Круто и современно смотрятся широкие брюки из кожи.

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Брюки-пуховики

В последнее время большой популярностью среди знаменитостей начали пользоваться брюки-пуховики. Известные модельеры представили модный фасон штанов, которые сужаются книзу.

Можно выбрать классический вариант брюк-пуховиков и сочетать их вместе с белоснежной рубашкой и туфлями на каблуках.

Брюки в стиле пэчворк

Пэчворк пользовался огромной популярностью в начале 2000-х годов и теперь снова является самым настоящим трендом. В обновленной версии сочетание рисунков несколько упрощает выбор наряда. Такие брюки можно сочетать буквально с чем угодно.

С ними прекрасно смотрятся майки, свитера, куртки и длинные пальто. В остальном же лучше всего придерживаться колор-блокинга. Есть множество отличных вариантов таких штанов на выбор, в частности, коричневый, розовый или же разноцветный.

Стоит выбрать для себя такие интересные, яркие и стильные брюки, чтобы всегда оставаться привлекательной и эффектной.