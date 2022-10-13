От каскадов до пикси: современные стилисты никак не могут расстаться с ностальгией по 90-м

Ни для кого, наверное, не является секретом тот факт, что тенденциям моды свойственно время от времени возвращаться к прошедшим эпохам. На сегодняшний день на пике популярности находятся стрижки 90-х годов. Боб, пикси, каскад, конечно, немного переработаны, обновлены современными штрихами, но все же напоминают о минувших десятилетиях.

Многослойный каскад

Культовая многослойная прическа 90-х вновь вошла в моду. Впервые ей удивила нас Дженнифер Энистон. Теперь мы видим, как этот образ все чаще появляется в социальных сетях.

Более длинные слои, обрамляющие лицо, способствуют естественному виду и интересу к длинным волосам, которые в противном случае могут показаться довольно скучными. Каскад прекрасно смотрится на прямых от природы волосах. При желании можно и подкрутить концы – получается очень интересно.

Это также может создать иллюзию большего объема волос. Для этого необходимо только правильно их укладывать. Мусс для волос — ключевой продукт для создания этого образа. Он добавляет легкий объем. Наносите мусс на влажные волосы, равномерно распределяйте от корней до кончиков и сушите феном с помощью круглой щетки.

Боб Амели

Боб никогда не терял своей актуальности. На сегодняшний день эта стрижка приобретает парижский вид с броской челкой и легкими волнами. Красиво обрамляя шею и линию подбородка, боб Амели помогает создать структуру и четкость, подчеркивая красивые черты лица.

Эта стрижка хороша тем, что она может быть переходным моментом. Например, когда отрастает пикси.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Укладывать волосы не так уж сложно. Но перед сушкой феном используйте спрей для укладки, чтобы усилить фиксацию любой текстуры, которую вы создаете.

Смелая и стильная пикси

А вот и еще одна ретро-стрижка – пикси. Этот современный вариант с рваными концами сбоку и длинными слоями сзади вдохновлен ​​классической стрижкой.

Идеально подходит для людей с круглым, овальным или сердцевидным типом лица. Короткие слои помогают создать углы и четкость в области скул.

Чтобы создать такую прическу и контролировать любую непослушность и завивание, используйте праймер перед сушкой феном. Не забывайте регулярно подстригать волосы, чтобы сохранить форму.