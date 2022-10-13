 

От каскадов до пикси: современные стилисты никак не могут расстаться с ностальгией по 90-м

13.10.2022, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ни для кого, наверное, не является секретом тот факт, что тенденциям моды свойственно время от времени возвращаться к прошедшим эпохам. На сегодняшний день на пике популярности находятся стрижки 90-х годов. Боб, пикси, каскад, конечно, немного переработаны, обновлены современными штрихами, но все же напоминают о минувших десятилетиях.

Многослойный каскад

Культовая многослойная прическа 90-х вновь вошла в моду. Впервые ей удивила нас Дженнифер Энистон. Теперь мы видим, как этот образ все чаще появляется в социальных сетях.

Более длинные слои, обрамляющие лицо, способствуют естественному виду и интересу к длинным волосам, которые в противном случае могут показаться довольно скучными. Каскад прекрасно смотрится на прямых от природы волосах. При желании можно и подкрутить концы – получается очень интересно.

Это также может создать иллюзию большего объема волос. Для этого необходимо только правильно их укладывать. Мусс для волос — ключевой продукт для создания этого образа. Он добавляет легкий объем. Наносите мусс на влажные волосы, равномерно распределяйте от корней до кончиков и сушите феном с помощью круглой щетки.

Боб Амели

Боб никогда не терял своей актуальности. На сегодняшний день эта стрижка приобретает парижский вид с броской челкой и легкими волнами. Красиво обрамляя шею и линию подбородка, боб Амели помогает создать структуру и четкость, подчеркивая красивые черты лица.

Эта стрижка хороша тем, что она может быть переходным моментом. Например, когда отрастает пикси.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Укладывать волосы не так уж сложно. Но перед сушкой феном используйте спрей для укладки, чтобы усилить фиксацию любой текстуры, которую вы создаете.

Смелая и стильная пикси

А вот и еще одна ретро-стрижка – пикси. Этот современный вариант с рваными концами сбоку и длинными слоями сзади вдохновлен ​​классической стрижкой.

Идеально подходит для людей с круглым, овальным или сердцевидным типом лица. Короткие слои помогают создать углы и четкость в области скул.

Чтобы создать такую прическу и контролировать любую непослушность и завивание, используйте праймер перед сушкой феном. Не забывайте регулярно подстригать волосы, чтобы сохранить форму.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03.22 / Сколково начало разработку многоразовых презервативов

06.07.22 / Hürriyet – в Иране выступили за совместное производство автомобилей с Турцией и Россией

31.05.21 / И в салон ходить не надо: советы по стилизации челки и корректировке в домашних условиях

11.06.22 / ABC News – «жить становится всё тяжелее» — инфляция в США достигла 40-летнего максимума

04.06.21 / Лучший способ внедрить цифровые технологии на рабочем месте

29.08.22 / Мнение: Заполненность ПХГ в Европе, газ по 5000 и российский индекс цен на нефть

08.08.22 / К 2024 году специалисты завершат расчистку русла и увеличат глубину реки Сочи

03.05.22 / Мнение: Ни дюймом больше

06.05.22 / Собянин выделил гранты на продвижение в прокате отечественного кино

23.12.21 / Десять стилевых приемов, которые помогут хорошо одеваться дамам за 50, и советы по их применению на практике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика