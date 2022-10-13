Брат умершего Бориса Моисеева сообщил о новой беде в своей семье

Старший брат Бориса Моисеева пояснил о новой беде, которая произошла в его семье. 83-летний Маркс Толкач переживает, что снова может потерять родного человека.

Старший брат Бориса Моисеева только приходит в себя после похорон Бориса Моисеева. Однако вслед за одним несчастьем в его семью пришла новая беда. Как пишет Маркс Толкач, он очень переживает за здоровье своей второй половины. Дело в том, что его супруга также очень сильно переживает из-за смерти танцора и певца.

Заслуженный артист Российской Федерации Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Похоронен селебрити был 2 октября 2022 на Троекуровском кладбище. Причиной смерти стали последствия перенесенных инсультов, у артиста их было три. Уже после первого ухудшения здоровья исполнитель пользовался услугами своего помощника Сергея, и ему было трудно говорить. При этом Маркс Толкач не присутствовал на похоронах, по его словам, он физически не смог прибыть в Россию. Тем не менее, он заверил, что будет бороться за наследство Бориса Моисеева. Также СМИ сообщали о наличии у артиста еще одного брата, Леонида.

Стоит отметить, что сам певец не особо распространялся относительно своей семьи. Известно, что будущая звезда родился в колонии, когда его мать Геня Моисеева была осуждена по так называемой «политической статье». Маркс Толкач сейчас проживает в Канаде, его жена Людмила Чеснулявичюте очень расстроилась из-за смерти знаменитого родственника. Ее волнения были настолько глубокими, что ее пришлось госпитализировать. Супруг, не так давно потерявший родного брата, очень боится за жену. При этом он не уточняет, что именно произошло, и какой диагноз ставят врачи.