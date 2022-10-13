Ксения Собчак подшутила над Джиганом в образе Бэтмена

Ксения Собчак прокомментировала появление рэпера Джигана, представшего в образе Бэтмена. Светская львица подшутила над музыкантом и его костюмом, спросив о месте покупки подобного наряда.

Денис Устименко-Вейнштеин, более известный как Джиган, является не только музыкантом и рэпером, но и активным пользователем соцсетей. На странице своего профиля он, как и супруга Оксана Самойлова, часто делится с фанатами новостями о своем творчестве и личной жизни. В одной из последних публикаций артист предстал в образе персонажа из кино Бэтмена. Данное фото привлекло много внимания со стороны как приверженцев его таланта, так и скептиков. К критике селебрити присоединилась и Ксения Собчак.

Экс-ведущая «Дома-2» и кандидат в президенты РФ пошутила над перевоплощением рэпера в известного персонажа DC Comics. Его чересчур объемный костюм вызвал у телеведущей вопрос о месте покупки такого наряда. Ксения Собчак предположила, что Джиган мог приобрести его в каком-то из военторгов.

На обнародованном артистом снимке он одет в черный костюм человека-летучей мыши и снимает себя на телефон, стоя у зеркала. Возможно, такой облик певец выбрал, учитывая то, что является многодетным отцом и воспитывает троих дочерей и сына 8, 7 и 5 лет соответственно.