 

В Подмосковье поймали укравшего 23 тысячи долларов злоумышленника

13.10.2022, 11:15, Разное
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В Ленинском городском округе Московской области полиция поймала парня, который подозревается в краже в особо крупном размере. 19-летний молодой человек нашел в группе объявление по обмену долларов США на рубли по выгодному курсу. Он договорился “продавцом” по телефону и пришел на встречу в Видном. Когда тот достал деньги, то парень распылил газовый баллончик и схватил сумку с деньгами. По данным “Вестей Подмосковья”, ущерб составил 23 тысячи долларов.

Злоумышленника удалось поймать. Во время обыска в его квартире обнаружили пять тысяч долларов и еще 300 тысяч рублей. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.


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