 

Праздник к нам приходит: Райан Рейнольдс в первом тизере “Рождественской истории”

13.10.2022, 11:05, Разное
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Горизонт планирования становится все короче, но помечтать о предстоящих праздниках все равно хочется. В этом помогают пока что трейлеры и тизеры новых рождественских и новогодних фильмов. Так, Netflix скоро выпустит фильм “Влюбиться на Рождество” (Falling For Christmas) с Линдси Лохан, а его конкурент Apple TV+ готовит мюзикл “Рождественская история”. 

Накануне в сети появился первый тизер предстоящей картины, главные роли в котором сыграют Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл. “Рождественская история” (Spirited) переосмысляет “Рождественскую песню” Чарлза Диккенса. В адаптации образ мрачного скряги Скруджа сыграл Феррелл, а пересмотреть свое прошлое и переосмыслить жизнь в канун Рождества придется герою Рейнольдса.

Режиссерами и сценаристами выступили Шон Андерс и Джон Моррис. В картине также появятся Октавия Спенсер, Патрик Пейдж, Сунита Мани, Лорен Вудс, Джо Типпетт, Марлоу Баркли и Джен Таллок. Сначала фильм выйдет в кинотеатрах 11 ноября, а через неделю, 18 ноября, появится на стриминге.

Ранее были опубликованы черно-белые постеры к фильму.

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