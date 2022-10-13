 

Эмбер Херд представила 16 оснований для обжалования решения суда с Джонни Деппом

13.10.2022, 11:05, Разное
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Через четыре месяца после того, как присяжные единогласно признали Эмбер Херд виновной по делу о клевете на бывшего супруга Джонни Деппа и обязали актрису выплатить ему компенсацию в размере 10,3 миллиона долларов, она продолжает бороться за правду. Сначала для этой цели она наняла новых адвокатов, а теперь, как сообщает издание Vanity Fair, подала новую апелляцию в суд Вирджинии.  

Апелляционная записка Херд содержит 16 оснований для обжалования решения суда, включая отсутствие “четких и убедительных доказательств” фактического злого умысла, отказ суда первой инстанции признать недействительными убытки, присужденные присяжными, а также отказ принять в качестве доказательств свидетельства медицинских работников, персонала, друзей и членов семьи, о чем юристы Херд заявляли ранее. Впрочем, некоторые из этих оснований уже упоминались либо в зале суда, либо в послесудебных интервью актрисы, поэтому сюрпризов было немного. 

Отметим, что на днях стало известно, что Эмбер скрывается от общественности и вместе с дочерью временно живет под псевдонимом на испанской вилле скандального политика. Похоже, на Майорке актриса набиралась сил для дальнейших разбирательств с бывшим супругом. 

Напомним, что процесс о диффамации рассматривался с 11 апреля этого года. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд из-за статьи, подписанной под ее именем в газете The Washington Post в декабре 2018-го. Из текста следовало, что актер мог подвергать ее домашнему насилию. Он не был назван по имени, однако истец заявил, что текст фактически разрушил его репутацию и карьеру. Он потребовал от бывшей жены компенсации в размере 50 миллионов долларов. Актриса подала встречный иск. Она утверждала, что в браке подвергалась “физическому насилию и жестокому обращению”. 

Эмбер и Джонни в фильме “Ромовый дневник”


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