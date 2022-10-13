Займите руки – Личное мнение

Во-первых, тревога, волнение — это совершенно нормальные реакции человека. Не стоит их загонять вглубь души, своё состояние необходимо просто здраво оценить и принять.

Во-вторых, объективно оценив то, что происходит в душе, можно и нужно с этим бороться, возвращая себя в нормальное состояние.

И тут возникает вопрос: а как?

Один из лучших способов — занять руки, тем самым переключив сознание на другие вещи.

Одним помогает уборка в доме. Это хорошо, потому что чистота в окружающей вас обстановке помогает собраться и внутренне. Другие начинают уход за собой — маски, процедуры. И это хорошо, потому что когда ты в форме снаружи, то и внутренняя составляющая помогает внутренней.

Но есть и ещё один способ — заняться чем-то новым, для себя непривычным делом. Оно загрузит не только руки, но и голову, что ещё эффективнее.

А ещё лучше делать это всей семьёй, вместе с детьми, потому что общение с любимыми и родными — лучший способ не скатиться в депрессию.

Посмотрите на «Сделай бокс» — это кулинарный набор.

Он рассчитан на то, чтобы даже у самых ленивых и неопытных кулинаров всё получилось идеально, а ваши — например, хэллоуинские! — вкусняшки будут страшными, потому что так и задумано, а не потому, что вы их так неудачно испекли. Только приятные эмоции!

В наборе есть всё, что нужно:

• безглютеновая смесь (можно угощать всех подряд и не слушать нытье, что кто-то там чего-то не ест)

• разноцветные помадки и посыпки

• сахарный декор (сахарные глазки и кости — ууу, страшно!)

• пошаговая инструкция с фото (простая даже для начинающего кулинара)

• пищевые фломастеры

• формы для вырубки печенья, кондитерские мешки, палочки, пакетики – всё, что нужно, чтобы красиво подать сладости или сделать выпечку отличным хэллоуинским подарком.

Сделать сладости из набора «Сделай бокс» даже проще, чем пойти и купить их в магазине: пока оденешься, пока выйдешь, пока отстоишь очередь, пока поругаешься с кассиршей. А так — приятное общение с семьёй и прогнозируемо хороший результат. И всё — в одном наборе всё под рукой.

У вас получится, даже если вы вообще не кондитер и не кулинар, и можете только завистливо смотреть на то, какую выпечку к Хэллоуину стряпают другие и выкладывают в своих соцсетях. С набором «Сделай бокс» даже у новичка всё получится гарантировано вкусно, гарантировано красиво и гарантировано красиво.

Но что намного важнее — это не просто вкусняшки, но и отличное семейное времяпровождение. Сунуть ребёнку дорогой смартфон легко, а вы пробовали хотя бы вместе испечь печенье, чтобы пообщаться? И мужа привлечь можно, если вам давно «не о чем поговорить» — вот и совместите приятное с полезным.

В конце концов, всем известно, что домашняя выпечка — самая вкусная! И со «Сделай бокс» она украсит ваш Хэллоуин. И другие праздники — на сайте множество наборов для выпечки на все случаи жизни.

Как думаете, что ваши дети вспомнят, когда станут совсем взрослыми? А что будете вспоминать вы сами? Моменты, когда вы всей семьей что-то делали вместе, готовились к празднику — это навсегда остаётся в сердце. То, что ваши дети передадут своим.

Что, если вы всей семьей отправитесь в кулинарное путешествие, не выходя из дома? «Сделай бокс» — подарок для всей семьи — поможет в этом!

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