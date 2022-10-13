Несмотря на заявления Кремля НАТО всё-таки проведёт ядерные учения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не станет отменять намеченные на следующую неделю учения «Стойкий полдень» с участием ядерных сил, несмотря на ухудшение обстановки на Украине и «ядерную риторику» Владимира Путина, пишет The Independent. По словам Столтенберга, отмена манёвров стала бы совсем не тем сигналом, который нужен сейчас НАТО, а предотвратить эскалацию поможет военная мощь альянса и твёрдость с его стороны.



AP

НАТО всё же проведёт на следующей неделе учения «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с участием ядерных сил — несмотря на обострение конфликта на Украине и заверения Владимира Путина о том, что РФ готова использовать все доступные ей средства для защиты своей территории, пишет The Independent. По данным газеты, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Если мы вдруг отменим регулярные и заблаговременно запланированные учения из-за конфликта на Украине, такое решение станет очень неправильным сигналом. Это будет совершенно не тот сигнал, который нужно подавать», — сообщил Столтенберг на пресс-конференции, проходоившей накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Твёрдое и предсказуемое поведение НАТО, наша военная мощь — вот лучший способ предотвратить эскалацию, — добавил чиновник. — А если бы мы теперь дали Москве повод для какого-либо недопонимания или просчётов по поводу нашей готовности защищать своих союзников, мы бы риск эскалации только увеличили».

Столтенберг также раскритиковал Владимира Путина за «опасную и безрассудную» риторику касательно ядерного оружия и подчеркнул, что члены альянса «чётко дали РФ понять, что, если она любым образом применит ядерное оружие, её ждут жёсткие последствия». «Мы тщательно отслеживаем действия российских ядерных сил, — отметил генсек НАТО. — Никаких изменений в стратегии РФ мы не увидели, но мы сохраняем бдительность».

Как разъясняет обозреватель The Independent, учения «Стойкий полдень» проводятся ежегодно и обычно продолжаются около недели. В них задействуют в том числе истребители, способные нести ядерное оружие, однако снаряжённые ядерные боеголовки на них не устанавливают. В манёврах также регулярно участвуют боевые самолёты с обычным вооружением, самолёты-заправщики и средства воздушной разведки, перечисляет журналист.

В этом году в учениях, проведение которых было запланировано ещё до начала российской спецоперации на Украине, будут принимать участие 14 из 30 стран НАТО, говорится в материале The Independent. В альянсе сообщают, что основная часть манёвров пройдёт на расстоянии более 1 тыс. км от российских границ, подчёркивается в статье.

Само НАТО формально не имеет ядерного арсенала: всё ядерное оружие, номинально связанное с альянсом, находится под контролём трёх его членов — США, Великобритании и Франции, отмечает журналист The Independent. Между тем известно, что в четверг пройдёт совещание «загадочной» Группы ядерного планирования альянса.