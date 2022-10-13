 

Должны знать свое место: Прохор Шаляпин не намерен отказываться от денег своих богатых жен

13.10.2022, 10:00, Разное
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Прохор Шаляпин прокомментировал критику и слухи относительно его связей с пожилыми дамами. Бывший участник «Фабрики звезд» заявил, что не намерен отказываться от денег своих богатых жен, однако считает, что «слабый пол» должен знать свое место.
Около года назад Прохор Шаляпин заключил брак с канадской предпринимательницей Татьяной Клаудией Дэвис. Вскоре его состоятельная жена умерла, заразившись коронавирусом. Согласно слухам, которые распространялись в Сети, супруга успела перед смертью подарить возлюбленному дорогие апартаменты в Москве. После обнародования подобной информации общественность разделилась на два лагеря, некоторые критиковали артиста за меркантильность, тогда как другие считали это нормальным.

Следует отметить, что певец и ранее встречался с богатыми дамами, согласно информации ряда блогеров и СМИ, отдыхая и живя за их счет. Относительно миллионерши из Канады Прохор Шаляпин заявил, что не будет отказываться от ее денег, поскольку она была богаче. При этом артиста обижает отношение к нему, как к альфонсу, живущему за чужой счет. По заверению, Шаляпина, он всегда зарабатывал на жизнь самостоятельно. Что же до состоятельных женщин, которые были старше него, то исполнитель просто не отказывался от их поддержки. Тем более, что развлекался с дамами певец не на последние сребства бизнес-вумен.

Интересно, что в одном из интервью Прохор Шаляпин заявил, что женщина, даже добившаяся успеха, должна знать свое место в обществе. 38-летний певец привел пример отношения к слабому полу в арабских странах, называя нормы ислама мудрыми. Критически артист относится даже, если в РФ жительница занимает пост директора школы, в то время, как ее предназначение – рожать и воспитывать детей, а также заниматься бытом.


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