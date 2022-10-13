 

«Пора послать человека с миром»: Костенко пожаловалась на предательство

13.10.2022, 10:00, Разное
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Анастасия Костенко пожаловалась на предательство, разместив на своей странице в социальной сети интригующий пост. Многодетная мать и супруга Дмитрия Тарасова написала, что ей «пора послать человека с миром».
Анастасия Костенко является не только публичным человеком, блогером, но и многодетной матерью. В 2018 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, из-за чего многие фанаты Ольги Бузовой обвиняли ее в том, что она увела супруга из семьи. Теперь же сама 28-летняя Костенко столкнулась с аналогичной проблемой, сообщив о предательстве.

В очередной публикации селебрити рассказала, что готова «послать человека с миром». Несмотря на то, что она не указала, о ком идет речь, многие предположили, что в звездном семействе случился разлад. В Сети и СМИ то и дело ранее появлялась информация о вероятных изменах спортсмена. Костенко призналась, что мало кому доверяет, обычно сама проверяя получаемую информацию. Как посетовала она в общении с подписчиками, предполагаемый мирный человек оказался совсем другим и не оправдал ее ожидания.

Стоит отметить, что Анастасия Костенко предпочитает всегда оставаться на позитиве, девушка избавилась от депрессии и нападок хейтеров. Девушке нравится ее тело и физическая форма, которые помогли ей быстро прийти в норму после родов. Малышей она кормила грудью, отказавшись от искусственного вскармливания, однако это не помешало ей и далее сохранить великолепные формы и бюст. Блогерша призвала всех женщин поддерживать друг друга и делать комплименты.


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