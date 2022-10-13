Мнение: О массовых облавах на москвичей… «Вторая волна» стартовала?

Караул! Внимание всем!! Будьте бдительны и осторожны!!!

В Москве на улицах, в торговых и офисных центрах, у выходов из метро появились усиленные патрули полиции, Росгвардии, сотрудников ЖКХ и злобных военкоматовских тёток, раздающих повестки на мобилизацию каждому, кто внешне подходит под нехитрые формальные критерии: «мужчина — не старик — не инвалид». Хуже того, потенциальных жертв массово свозят в огромные накопители, где часами держат без воды и еды, пока те не подпишут корешок повестки. Говорят, иногда под раздачу попадают и #женщины.

Словом, дорогие москвичи, в первую очередь мужского пола, сидите тихо по домам, и лучше по чужим!

Такую примерно информацию разгоняли накануне по каналам, блогам и СМИ, преимущественно «оппозиционным». Типа объявленного иноагентом канала «Дождь», откуда, к слову, и была почерпнута драматическая часть про накопители.

По правде говоря, вчерашний вечер и впрямь не удался. Некоторое и немалое количество родных и знакомых стали названивать с одним вопросом: «Ну, как?» — и легко угадываемым подтекстом. Тем более, что как раз вчера по делам довелось посетить несколько столичных мест и, соответственно, выходов из метро. Наверное, по сугубой рассеянности, усиленных патрулей не заметил. Да и обычные были не слишком активны в опросах граждан. Но это ведь ни о чём не говорит, верно?

Пришлось выяснять, а как на самом деле.

Самых «животрепещущих» вопросов три.

Первый. Могут ли вручить повестку потенциальному мобилизованному прямо на улице?

Да, могут. Но для этого должно совпасть несколько условий:

— повестку не удалось вручить ни по адресу регистрации, ни по месту работы;

— военком обратился в органы МВД с запросом касательно «обеспечения явки военнообязанного по частичной мобилизации»;

— полицейский или росгвардеец установил личность «уклониста» и по счастливой случайности повестка именно на этого человека оказалась у силовика с собой.

А вот без запроса от военкома, оформленного в соответствии с требрваниями п. 3 ст. 26, п. 2 ст. 31 закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на конкретное лицо, ни полиция, ни Росгвардия вручать повестки не могут.

Второй. Может ли сотрудник силовых структур заполнить повестку и вручить её гражданину?

Нет, не может. Согласно разъяснениям правительственного портала «Объясняем.рф», выдача пустых бланков и заполнение их непосредственно перед вручением гражданину неправомерно. Повестка должна быть оформлена заблаговременно, на конкретное лицо, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. Важный момент: и военком, и военкомат должны быть именно теми, где потенциальный мобилизованный состоит на воинском учёте, а лицо, вручающее повестку, должно входить в состав аппарата усиления этого комиссариата.

Третий. Может ли сотрудник полиции задержать гражданина, доставить его в отделение и уже туда пригласить сотрудника военкомата для вручения повестки?

И да, и нет. Если в органы МВД поступил запрос от военкома на конкретного гражданина, то именно его — после установления личности — полицейский теоретически (ст. 13 закона №3-ФЗ «О полиции») может задержать по подозрению в совершении правонарушения по ст. 21.5 КоАП РФ, влекущей предупреждение или штраф в размере от 500 до 3000 руб., и даже препроводить. Но тут есть нюанс: составление протокола по указанной статье является прерогативой военного комиссариата, а не органа внутренних дел (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). И хотя закон не запрещает полицейским «информировать» военкомат о задержании «уклониста», тот не обязан дожидаться сотрудника военкомата сверх предельного срока, установленного ч.1 ст. 27.5 КоАП РФ (три часа). Вместе с тем у полицейского имеется право доставить задержанного в «иное административное помещение», которое может быть и военкоматом. Как это получится на практике в каждом конкретном случае, вопрос отдельный.

В сухом остатке. Массовые облавы на потенциальных мобилизуемых:

а) неэффективны;

б) противоречат законодательству и

в) вероятно, являются по большей части выдумкой.

Что, впрочем, не исключает проведения отдельных мероприятий по розыску конкретных «уклонистов», из-за чего и могут возникать подобные городские легенды.

Либо же такие вбросы — плоды целенаправленной деятельности украинских подразделений типа ЦИПСО (или ЦИПсО). Но если это предположение верно, то ведётся данная работа уже с размахом — не только через блоги и каналы, но также с привлечением как бы «независимых» СМИ, базирующихся в третьих странах. А это уже наводит на мысли о том, что в Киеве сильно боятся российской мобилизации, оттого столь рьяно пытаются её сорвать.

Как думаете, почему?

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