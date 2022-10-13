Идеальный арендатор: кому легче всего снять квартиру

Поиск и аренда квартиры – огромная проблема для любого человека. Кто-то предпочитает переплатить риелторам и избавиться от лишней головной боли, а кто-то ищет жилье самостоятельно, перебирая сотни вариантов. И в этом деле найти недвижимость с подходящими условиями – это далеко не все, порой куда сложнее бывает договориться с собственником.

Вообще снять квартиру удается далеко не всем. Владельцы жилья в большинстве случаем подходят к оценке потенциальных клиентов с максимальной строгостью. Некоторым категориям граждан просто по умолчанию невозможно найти общий язык с хозяевами. Меж тем, существуют и “идеальные арендаторы”.

По каким категориям собственники недвижимости оценивают потенциальных жильцов и кому не светит снять нормальную квартиру, рассказала специалист по ипотечному кредитованию Камила Мавлутхонова. В интервью “Газете.ру” она выделила четыре категории “невезучих” людей.

К первой относятся студенты. Молодые люди ассоциируются у арендодателей с беспечностью. Многие из них уверены, что возраст влияет на уровень заработка, соответственно, студенты менее платежеспособны. Ко второй категории относятся иностранные граждане. В обществе все еще сохранятся предрассудки относительно национальности.

Третья категория более объективна. Владельца домашних животных снять квартиру сложнее, потому что питомцы могут погрызть мебель или испортить новый ремонт. Аналогично и дети могут нашалить в доме. Кроме того, они создают шум для соседей. Поэтому семьи с малышами попадают в четвертую категорию.

Соответственно, идеальным вариантом для собственников недвижимости является человек, который не входит ни в одну категорию. По словам эксперта, легче всех снять квартиру взрослому состоятельному человеку или семейной паре без детей.