 

“Больше не существует”: Растерзанную разъяренными украинцами Земфиру похоронили на Кипре

13.10.2022, 9:50, Разное
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Знаменитая певица вместе со своей любимой подружкой Ренатой Литвиновой, по слухам, сейчас живет во Франции. Судя по всему, парижская атмосфера благоприятно повлияла на артистку, ведь она записала и выпустила долгожданный новый альбом. Теперь Земфира вместе с новыми песнями и старыми хитами разъезжает по миру, радуя народ концертами.

Правда, довольны выступлениями рокерши, как оказалось, не все. По Сети распространилась история одной из фанаток, которая осталась крайне раздосадована концертом своего кумира на Кипре. Девушка – украинка – хотела подтолкнуть звезду на поддержку своей страны: пронесла на мероприятие флаг Незалежной, хотя на входе сотрудники их отбирали, пробралась сквозь толпу и бросила его в ноги подруге Ренаты Литвиновой.

Земфира же спокойно подняла атрибут и отнесла его за кулисы. Пока певица отсутствовала на сцене, разъяренные украинцы, собравшиеся в зале, стали кричать различные лозунги и, условно говоря, растерзали ими артистку.

Как передает Пятый канал, реакции от нее не последовало: она вернулась к публике, продолжила петь, а в конце собирала цветы от народа, который провожал любимицу с почестями.

“Минус один любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует”, – похоронила звезду в своем сердце девушка после концерта на Кипре.


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