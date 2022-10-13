 

Мнение: Расклад

13.10.2022, 9:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В мире есть только пять независимых от США, подлинно свободных, богатых и процветающих, стран.   Это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Только эти пять стран проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН о референдумах в четырех регионах Украины. Так получается? А 143 страны, заискивающе смотрят на США? Поэтому-то эти 143 страны и проголосовали за резолюцию не признающую референдумы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины о вхождении в став России?

Эти 143 страны призвали Россию «немедленно вывести свои силы с Украины», выразив «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ» (отсюда).

35 стран воздержались, включая Китай, Индию, Алжир, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Боливию, Кубу, Монголию, Таиланд, Лаос, ЮАР, ЦАР, Конго и половину  стран Африки.

Представители Азербайджана, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Иран, Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи решили вообще не голосовать.

Воздержавшимся и неголосовавшим, выходит, вообще пофиг на то, что происходит на Украине?

На карте: красные – страны, голосовавщие ПРОТИВ резолюции Генассамблеии ООН, зеленые – проголосовали ЗА, желтые – воздержались, ерые -не голосовали.  Карта отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / Мнение: Макфол разъясняет

29.06.22 / В Екатеринбурге парк им. XXII Партсъезда переименовали в парк им. XX Партсъезда

10.06.21 / Можно с кисломолочкой, но без йогурта еще лучше: освежающие маски для лица с куркумой

04.05.21 / Российская традиция доносов и расправ

31.08.21 / Хроника и культ Ледового побоища

09.09.20 / Мнение: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

26.11.21 / Команда Собянина выводит Москву в лидеры по качеству управления городским хозяйством

07.07.22 / Ради сохранения поста премьер-министра Борис Джонсон может сменить пол

21.05.21 / Сложная связь между индексом массы тела и болезнью Альцгеймера

25.05.21 / Метаболический гормон лептин связан с плохой реакцией на вакцину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика