Мнение: Расклад

В мире есть только пять независимых от США, подлинно свободных, богатых и процветающих, стран. Это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Только эти пять стран проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН о референдумах в четырех регионах Украины. Так получается? А 143 страны, заискивающе смотрят на США? Поэтому-то эти 143 страны и проголосовали за резолюцию не признающую референдумы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины о вхождении в став России?

Эти 143 страны призвали Россию «немедленно вывести свои силы с Украины», выразив «приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ» (отсюда).

35 стран воздержались, включая Китай, Индию, Алжир, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Боливию, Кубу, Монголию, Таиланд, Лаос, ЮАР, ЦАР, Конго и половину стран Африки.

Представители Азербайджана, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Иран, Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи решили вообще не голосовать.

Воздержавшимся и неголосовавшим, выходит, вообще пофиг на то, что происходит на Украине?

На карте: красные – страны, голосовавщие ПРОТИВ резолюции Генассамблеии ООН, зеленые – проголосовали ЗА, желтые – воздержались, ерые -не голосовали. Карта отсюда

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